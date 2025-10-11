پشیمانی کایل واکر از جدایی از منچسترسیتی: خودخواهی کردم
کایل واکر، مدافع انگلیسی و کاپیتان پیشین منچسترسیتی، در گفتوگویی با اسکای اسپورتس اعتراف کرد که انتقالش به میلان در نیمفصل گذشته تصمیمی احساسی و خودخواهانه بوده و اکنون معتقد است بهتر بود در کنار همتیمیهایش در منچستر میماند.
به گزارش ایلنا، کایل واکر، مدافع راست باسابقه فوتبال انگلیس، فصلی پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشت. او در نیمه نخست فصل گذشته، در حالیکه بازوبند کاپیتانی منچسترسیتی را بر بازو داشت، روزهای سختی را تجربه کرد؛ تیم پپ گواردیولا افت محسوسی داشت و عملکرد واکر نیز بهشدت زیر ذرهبین قرار گرفته بود. در همان مقطع، برخلاف انتظار، کاپیتان سیتیزنها تصمیم گرفت باشگاه را ترک کند.
گواردیولا در یکی از نشستهای خبری آن زمان تأیید کرد که بازیکن انگلیسی بهدنبال «تجربهای جدید در خارج از انگلستان» است. در نهایت، سیتی و میلان بر سر انتقال قرضی واکر تا پایان فصل به توافق رسیدند. مدافعی که هشت فصل برای منچسترسیتی بازی کرده بود، به سنسیرو رفت و در نیمفصل حضورش ۱۶ بار برای روسونری به میدان رفت.
واکر که تا سال ۲۰۲۶ با سیتی قرارداد داشت، تابستان امسال به لیگ برتر بازگشت و به برنلیِ اسکات پارکر پیوست. او حالا در گفتوگو با اسکای اسپورتس، از تصمیمش برای ترک منچستر ابراز پشیمانی کرده است:
«آیا باید منچسترسیتی را ترک میکردم و بهصورت قرضی به میلان میرفتم؟ من کاپیتان باشگاه بودم و در شرایطی که اوضاع تیم خوب پیش نمیرفت، اولین کسی بودم که زیر تیغ انتقادات قرار میگرفتم. حالا که به گذشته نگاه میکنم، فکر میکنم نباید میرفتم. باید کنار همتیمیهایم، دوستانم و خانواده فوتبالیام میماندم. اما احتمالاً برای نخستینبار در دوران حرفهایام خودخواه شدم و فقط به خودم و میل به بازی فکر کردم.»
واکر پیشتر نیز پیشنهادهایی از تیمهای بزرگ دریافت کرده بود؛ از جمله بایرنمونیخ و حتی باشگاههایی از عربستان. با این حال، افت عملکرد شخصی و نتایج ضعیف سیتی در آن مقطع، او را به سمت درهای خروج سوق داد. پیشنهاد میلان همان زمانی از راه رسید که او احساس میکرد باید دوباره خودش را در سطحی بالاتر ثابت کند.
او در ادامه افزود: «خوشحال نبودم که فقط گاهی روی نیمکت بنشینم و هر چند بازی یکبار به میدان بروم. هنوز احساس میکردم میتوانم در سطح بالا بازی کنم. وقتی باشگاهی مثل میلان با تو تماس میگیرد، نمیتوانی نه بگویی. تجربه حضور در ایتالیا برایم جذاب بود. حالا که به آن دوران نگاه میکنم، از رفتنم پشیمان نیستم، چون همیشه میخواستم فوتبال خارج از انگلیس را تجربه کنم، اما شاید میتوانستم بهتر از آن عمل کنم.»
با وجود جدایی غیرمنتظره واکر، گواردیولا همواره از او با احترام یاد کرده است. مربی اسپانیایی پیشتر گفته بود:«موفقیتهایی که طی این سالها در منچسترسیتی داشتیم بدون کایل واکر ممکن نبود. او چیزهایی به تیم اضافه کرد که پیش از آن نداشتیم. بازیکن فوقالعادهای بود و من تصمیمش را درک میکنم. همیشه قدردان کاری هستم که برای ما انجام داد.»