هافبک پرسپولیس و تجربه تلخ در فیفادی
مونته نگرو در حضور هافبک پرسپولیس با چهار گل شکست سختی را پذیرفت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی مونتهنگرو در ادامه مرحله انتخابی جام جهانی در گروه خود، میهمان جزایر فارو بود و در دیداری غیرمنتظره، با نتیجه ۴ بر صفر شکست سنگینی را پذیرفت. نتیجهای که بسیاری از رسانههای بالکان از آن بهعنوان یکی از بدترین باختهای تاریخ فوتبال این کشور یاد کردند.
در این دیدار، مارکو باکیچ، هافبک خلاق و باتجربه پرسپولیس، از ابتدا در ترکیب اصلی تیم ملی مونتهنگرو حضور داشت. او در نقش هافبک میانی وظیفه انتقال توپ و کنترل ریتم بازی را بر عهده داشت و با وجود نمایش قابلقبول در میانه میدان، نتوانست مانع از فروپاشی ساختار تیمش در نیمه دوم شود.
باکیچ طبق ارزیابی وبسایتهای آماری، از جمله سوفا اسکور، یکی از بهترین نمرات تیمش را در این دیدار دریافت کرد، اما این عملکرد انفرادی نیز نتوانست تصویر کلی ناامیدکننده مونتهنگرو را تغییر دهد.
با این شکست، مونتهنگرو عملاً شانس خود را برای صعود مستقیم به مرحله نهایی جام جهانی کمرنگتر کرد و حالا در انتظار دیدار بعدی مقابل لیختناشتاین است؛ مسابقهای که میتواند فرصتی برای بازسازی روحیه از دسترفته بازیکنان و بازگشت به مسیر رقابتی باشد.
مارکو باکیچ که در این فصل از لیگ برتر ایران نمایشهای باکیفیتی در ترکیب پرسپولیس داشته، امیدوار است با عملکردی بهتر در دیدار آینده، به تیم ملی کشورش کمک کند تا با نتیجهای مطلوب به اردوی باشگاهیاش در تهران بازگردد.