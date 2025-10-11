به گزارش ایلنا، لیست اعضای تیم کارآفرینان اعزامی به تورنمنت « یورو بیزینس کاپ 2025 آنتالیا ، ترکیه » اعلام شد.

این مسابقات که بزرگترین مسابقات بیزینسی و برندها و کمپانی های اروپاست با شرکت ۳۴ تیم از ۲۳ مهرماه تا ۲۷ مهرماه در شهر آنتالیای ترکیه برگزار میشود

نکته قابل توجه این رویداد حضور تیم کارآفرینان ایران به عنوان تنها تیم غیر اروپایی این مسابقات است.

مدیر کاروان تیم کارآفرینان ایران مهندس درودیان، سرپرست تیم مهندس ترابیان وسرمربی تیم مرتضی جباری در این مسابقات خواهد بود.

بازیکنان تیم کارافرینان به شرح ذیل است.

حمید رضا رنجبر کاشانی ( کاپیتان )

علیرضا درودیان

سبحان آداشی

مصطفی اصغری

محمدرضا عدالت پناه

مهدی صالح پور

علیرضا تابانی

مجید میرزایی

عارف بلوکی

هادی شفقی

میثم جعفری فشارکی

سجاد سلگی

مجید علیزاده

مهدی بخشی

سید داوود متولی

محمد مستغنی یزدی

