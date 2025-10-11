خبرگزاری کار ایران
هادی چوپان، نزدیک‌تر از همیشه به دومین ساندو

لاس‌وگاس شب گذشته صحنه یکی از تماشایی‌ترین رقابت‌های بدنسازی جهان بود.

به گزارش ایلنا، در تالار ریزورتس ورلد، جایی که شور و هیجان تا آخرین لحظه جریان داشت، چهار نام بزرگ یعنی هادی چوپان، سامسون داوودا، درک لانسفورد و نیک واکر صحنه را به نبردی پرحرارت تبدیل کردند.

در حالی‌که سامسون داوودا به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی با بدنی متراکم و قدرتمند وارد میدان شد، درک لانسفورد نیز با فرم بدنی اصلاح‌شده و خطوط دقیق عضلاتش، مدعی جدی تصاحب ساندو به نظر می‌رسید.

اما نگاه‌ها بیش از همه به هادی چوپان دوخته شده بود؛ قهرمان ایرانی و محبوب هواداران که با آمادگی مثال‌زدنی و فرم عضلانی فوق‌العاده، صحنه را به تسخیر خود درآورد. هر فیگور او تشویق‌های ممتد تماشاگران را به همراه داشت و داوران نیز بارها او را در مرکز مقایسه‌ها قرار دادند.

در کنار این سه مدعی، اندرو جک با پیشرفت چشمگیر نسبت به سال گذشته و نیک واکر با بازگشت قدرتمند پس از دو سال غیبت، رقابت را فشرده‌تر کردند. تغییر جایگاه‌های پی‌درپی ورزشکاران توسط داوران، هیجان مسابقه را به اوج رساند و پیش‌داوری را به یکی از به‌یادماندنی‌ترین صحنه‌های المپیا بدل کرد.

در پایان مرحله مقدماتی، نام‌های هادی چوپان، سامسون داوودا، درک لانسفورد و اندرو جک به‌عنوان چهار فینالیست اصلی اعلام شد؛ نبردی که بامداد یکشنبه در فینال مستر المپیای ۲۰۲۵ ادامه می‌یابد و جهان در انتظار است تا ببیند تاج ساندو این‌بار بر سر چه کسی قرار می‌گیرد — آیا سامسون از عنوانش دفاع می‌کند، هادی دوباره بر قله می‌ایستد یا لانسفورد آغازگر دورانی تازه خواهد بود؟

 

