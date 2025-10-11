به گزارش ایلنا، در تالار ریزورتس ورلد، جایی که شور و هیجان تا آخرین لحظه جریان داشت، چهار نام بزرگ یعنی هادی چوپان، سامسون داوودا، درک لانسفورد و نیک واکر صحنه را به نبردی پرحرارت تبدیل کردند.

در حالی‌که سامسون داوودا به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی با بدنی متراکم و قدرتمند وارد میدان شد، درک لانسفورد نیز با فرم بدنی اصلاح‌شده و خطوط دقیق عضلاتش، مدعی جدی تصاحب ساندو به نظر می‌رسید.

اما نگاه‌ها بیش از همه به هادی چوپان دوخته شده بود؛ قهرمان ایرانی و محبوب هواداران که با آمادگی مثال‌زدنی و فرم عضلانی فوق‌العاده، صحنه را به تسخیر خود درآورد. هر فیگور او تشویق‌های ممتد تماشاگران را به همراه داشت و داوران نیز بارها او را در مرکز مقایسه‌ها قرار دادند.

در کنار این سه مدعی، اندرو جک با پیشرفت چشمگیر نسبت به سال گذشته و نیک واکر با بازگشت قدرتمند پس از دو سال غیبت، رقابت را فشرده‌تر کردند. تغییر جایگاه‌های پی‌درپی ورزشکاران توسط داوران، هیجان مسابقه را به اوج رساند و پیش‌داوری را به یکی از به‌یادماندنی‌ترین صحنه‌های المپیا بدل کرد.

در پایان مرحله مقدماتی، نام‌های هادی چوپان، سامسون داوودا، درک لانسفورد و اندرو جک به‌عنوان چهار فینالیست اصلی اعلام شد؛ نبردی که بامداد یکشنبه در فینال مستر المپیای ۲۰۲۵ ادامه می‌یابد و جهان در انتظار است تا ببیند تاج ساندو این‌بار بر سر چه کسی قرار می‌گیرد — آیا سامسون از عنوانش دفاع می‌کند، هادی دوباره بر قله می‌ایستد یا لانسفورد آغازگر دورانی تازه خواهد بود؟

