برگزاری دیدار پیکان – آلومینیوم در ورزشگاه انقلاب کرج

به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال امروز به طور رسمی از برگزاری مسابقه تیم‌های پیکان تهران و آلومینیوم اراک در استان البرز خبر داد.

کمیته مسابقات در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرد تیم فوتبال پیکان در هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه انقلاب کرج میزبان آلومینیوم خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: «مسابقه دو تیم پیکان تهران – آلومینیوم اراک روز شنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می‌شود.»

این دیدار در ادامه برنامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال فصل جاری برگزار خواهد شد.

