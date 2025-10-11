سردرگمی گریبانگیر کادر فنی تیم ملی شده است!

به گزارش ایلنا، فرهاد کاظمی، پیشکسوت فوتبال ایران، در مصاحبه‌ای جنجالی درباره تیم ملی و باخت ۲–۱ مقابل روسیه گفت:«من اصلاً نگاهم فنی نیست. نگاه من سردرگمی، شناخت نفرات و عدم شناخت زوجین در تیم ملی است. بعد از چندین سال، کادر فنی هنوز نتوانسته ترکیبی نزدیک به ترکیب ایده‌آل پیدا کند. نمی‌گویم ایده‌آل، حتی نزدیک هم نیستیم. الان تیم نیستیم، به نظر خودم بیست درصد تیم هستیم.»

او ادامه داد:«ما باید صادقانه صحبت کنیم. نمی‌خواهیم تخریب کنیم، اما با عملکرد تیم ملی اصلاً موافق نیستم. از طرف دیگر هم نباید فقط بکوبیم؛ نفراتی که دعوت شدند بهترین‌های فوتبال ما هستند، خیلی‌ها هم در اندازه تیم ملی نیستند و خودشان می‌دانند. اما همین که سردرگمی گریبانگیر کادر فنی شده، بزرگ‌ترین مشکل است.»

کاظمی درباره دفاع و هافبک تیم ملی افزود:«اگر بخواهیم بگوییم دفاع‌مان ضعیف بود یا هافبکمون مشکل داشت، حرف تکراری است. ما دفاع کی داریم که جای رامین و شجاع بگذاریم؟ مهاجمان و هافبک‌ها شناخت کافی ندارند. تعویض‌های اشتباه، دعوت بازیکنانی که مشخص است ۶ ماه دیگر جام جهانی خط می‌خورند، همه ابهت و ارزش تیم ملی را پایین آورده. مردم را بی‌کلاس کردیم!»

او در نقد تاکتیک و آماده‌سازی بازیکنان گفت:«تاکتیکی که داریم قابل بحث نیست. بازیکنان برای کار ساده فوتبالی حاضر نیستند و همه چیز به دلیل نفراتی است که هی آورده و برده‌ایم. سردرگمی کادر فنی، بزرگ‌ترین مشکل است. ما الان تیم نیستیم، باید زوجین بازیکنان را بشناسیم، خط حمله و دفاع را از نظر روحی و روانی آماده کنیم، اما تاکتیکی حرفی برای گفتن نداریم.»

کاظمی درباره مربی خارجی و دستیاران گفت:«مشکل تیم ملی دستیار خارجی نیست. ده درصد آن است. کسی که روی نیمکت می‌نشیند نمی‌تواند تصمیم بگیرد چه کسی دعوت شود. الان تیم ملی فراتر از چند سلیقه است و تفکرات شیرازه تیم را از بین برده. حتی در نیمکت سپاهان و استقلال مربی خارجی داریم، اما فوتبالشان تغییر نکرده است.»

او در پایان تأکید کرد:«اگر قرار است تیم ملی درست شود، باید به جای تغییر سرمربی و بازیکنان، شناخت زوجین و هماهنگی بازیکنان را تقویت کنیم. الان تیم ملی حتی برای جام جهانی آماده نیست و سردرگمی کادر فنی بزرگ‌ترین مشکل فوتبال ماست. این‌ها را باید درست کنیم تا تیم ملی دوباره احیا شود.»

