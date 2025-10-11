محرومیت یک ساله ناگهان نادیده گرفته شد
جنجالیترین تصمیم فدراسیون: بازگشت داور محروم به قضاوت!
تصمیمی که رویای یک شهر را به باد داد و قهرمانی را از ملوان گرفت، هرچند با اعلام محرومیت یکساله احمد محمدی همراه شد اما ناگهان سوت قضاوت در لیگ یک و جدالی حساس به وی سپرده شده است.
به گزارش ایلنا، پس از حواشی گسترده داوری در دیدار فینال جام حذفی میان استقلال و ملوان، کمیته داوران تصمیم گرفته بود احمد محمدی، داور کمکویدیویی (VAR) آن مسابقه را به دلیل اشتباه تأثیرگذار، برای مدت یک سال از حضور در میادین محروم کند. با این حال، این داور تنها چند ماه پس از صدور حکم، بار دیگر به عرصه قضاوت بازگشته است.
احمد محمدی در حالی قرار است این هفته دیدار صنعت نفت آبادان و هوادار تهران را در لیگ دسته اول سوت بزند که رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، پیشتر از «محرومیت قطعی یکساله» او خبر داده بود. تاج در تیرماه امسال در جمع داوران گفته بود:«چطور ممکن است داوران VAR در اتاق خنک زیر کولر بنشینند، پذیرایی هم بشوند، اما باز تصمیم اشتباه بگیرند؟ ما داور VAR فینال جام حذفی را بهخاطر اشتباهش یک سال محروم کردیم، چون آن اشتباه اصلاً قابل توجیه نبود.»
با وجود این اظهارات، محمدی نهتنها به سرعت به میادین بازگشت، بلکه پیش از این نیز در رقابتهای لیگ برتر، بهعنوان کمک داور VAR در دیدار سپاهان و ذوبآهن حضور داشته است.
ماجرای محرومیت او به دیدار نهایی جام حذفی بازمیگردد؛ جایی که موعود بنیادیفر، داور وسط مسابقه، خطای آرمین سهرابیان را تشخیص نداد و کمک داور ویدیویی نیز تذکری در اینباره نداد. کارشناسان داوری آن زمان تأکید کردند که سهرابیان باید از زمین مسابقه اخراج میشد و اشتباه داوران تأثیر مستقیم بر روند بازی داشت.
به این ترتیب، در حالی که تصمیم رسمی فدراسیون از محرومیت یکساله احمد محمدی حکایت داشت، بازگشت زودهنگام او به دنیای قضاوت بار دیگر بحثها درباره نحوه اجرای احکام انضباطی داوران را در فوتبال ایران زنده کرده است.
ویدیوی صحنه خطای آرمین سهرابیان روی محمد عمری در فینال جام حذفی را مشاهده میکنید: