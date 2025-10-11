نگرانی ژابی آلونسو: بازگشت امباپه به مادرید با مصدومیت جدید

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه که با وجود احساس درد در مچ پایش به اردوی تیم ملی فرانسه ملحق شده بود، حالا در شرایطی به مادرید بازمی‌گردد که وضعیت او بدتر از زمانی است که اردو را ترک کرد. مهاجم رئال مادرید در نخستین بازی فرانسه در فیفادی برابر آذربایجان از ابتدا در ترکیب قرار گرفت، گل زیبایی به ثمر رساند، اما 10 دقیقه مانده به پایان مسابقه، پس از برخوردی دوباره با مدافع حریف روی زمین افتاد و از دیدیه دشان درخواست تعویض کرد.

سرمربی تیم ملی فرانسه در نشست خبری پس از بازی گفت: «او دوباره در همان قسمت مچ پایی که مصدوم شده بود ضربه خورد. دردش با استراحت کمتر می‌شود، اما در مسابقه نمی‌شود از برخورد فیزیکی فرار کرد. باید وضعیتش را ارزیابی کنیم، چون هنوز ناراحتی دارد و این شرایط ایده‌آلی برایش نیست.»

در مادرید، کادر فنی و پزشکی رئال از میزان دقایقی که امباپه در این دیدار بازی کرده، شگفت‌زده شده‌اند. در حالی که پیش از سفر، اطلاعیه رسمی باشگاه از وجود مصدومیت در مچ پای او خبر داده بود، این ستاره فرانسوی تقریباً تمام دقایق مسابقه را در میدان بود. به گفته منابع نزدیک به باشگاه، هیچ توافقی میان رئال و فدراسیون فوتبال فرانسه درباره محدود کردن زمان بازی امباپه وجود نداشت.

این اتفاق یادآور شرایط فرانکو ماستانتونو است؛ ستاره آرژانتینی رئال مادرید که او نیز با وجود هشدارهای پزشکی درباره آسیب عضلانی، راهی اردوی تیم ملی کشورش شد و حالا زودتر از موعد به اسپانیا بازمی‌گردد. فدراسیون فوتبال آرژانتین روز گذشته اعلام کرد: «فرانکو ماستانتونو به دلیل کشیدگی عضله ران پای چپ، ادامه تور تیم ملی را از دست داده و به مادرید بازخواهد گشت.»

امباپه و ماستانتونو، هر دو از مهره‌های کلیدی تیم ژابی آلونسو در آغاز فصل بودند و قرار است در مادرید تحت معاینات دقیق‌تری قرار بگیرند تا میزان دقیق مصدومیتشان مشخص شود. وضعیت این دو بازیکن برای حضور در بازی‌های آتی رئال مادرید هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

