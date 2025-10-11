به گزارش ایلنا، الکساندر ایساک، مهاجم جدید تیم فوتبال لیورپول، در گفت‌وگویی با ESPN فاش کرد که پس از ترک نیوکاسل تاکنون با ادی هاو، سرمربی پیشین خود، صحبت نکرده است. او که در واپسین روز نقل‌وانتقالات تابستانی در قالب یکی از بزرگ‌ترین انتقال‌های فصل به لیورپول پیوست، حالا می‌گوید نمی‌خواهد بیش از این درباره گذشته صحبت کند.

ایساک در این‌باره گفت:«نمی‌خواهم روی آن موضوع تمرکز کنم. این کار به نفع هیچ‌کدام از ما نیست؛ نه برای من، نه برای نیوکاسل. بهتر است ماجرا همان‌جا بماند.»

مهاجم ۲۶ ساله سوئدی در تابستان گذشته با اعتصاب تمرینی، تلاش کرد انتقالش به لیورپول را قطعی کند. او مدعی بود نیوکاسل به وعده‌های خود عمل نکرده است. ایساک فصل گذشته با درخشش در ترکیب نیوکاسل و ثبت ۲۳ گل در لیگ برتر، نقش مهمی در صعود این تیم به لیگ قهرمانان داشت.

با این حال، غیبت در اردوی پیش‌فصل باعث شد او در شروع کار با لیورپول هنوز به آمادگی کامل نرسد. ایساک تاکنون تنها یک گل برای قرمزها به ثمر رسانده است؛ آن هم در پیروزی ۲ بر یک برابر ساوتهمپتون در جام اتحادیه. او در چهار بازی ابتدایی‌اش برای لیورپول نتوانسته ۹۰ دقیقه کامل در زمین بماند.

با وجود این شرایط، ایساک در فهرست تیم ملی سوئد برای دیدارهای انتخابی جام جهانی قرار گرفت و در مسابقه حساس برابر سوئیس از ابتدا به میدان رفت. سوئد در دو بازی نخست خود در مرحله مقدماتی پیروز نشده، اما این مهاجم امیدوار است با عملکرد بهتر به روند مثبت بازگردد.

ایساک در ادامه گفت: «سخت کار می‌کنم تا بتوانم دوباره به ریتم خودم برگردم و عملکردم را بهتر کنم. اوضاع برای ما کمی دشوار بوده، اما باور دارم وقتی تیم بهتر شود و بازی‌مان روان‌تر پیش برود، عملکرد من هم بهتر خواهد شد. از حضور در لیورپول خوشحالم. اینجا شهری است که بین هواداران و تیم ارتباطی صمیمی وجود دارد و این برایم اهمیت زیادی دارد.»

ایساک در پایان درباره وضعیت بدنی‌اش گفت: «احساس می‌کنم آماده بازی ۹۰ دقیقه هستم. حالا یک ماه از شروع کارم گذشته و بازی‌های بیشتری انجام داده‌ام. شرایط بهتر شده و از لحاظ فیزیکی در جایگاه بهتری قرار دارم.»

