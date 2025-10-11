خبرگزاری کار ایران
پسر پرسپولیس تیم فصل گذشته خود را محکوم کرد

علیرضا حقیقی باشگاه خیبر را محکوم به پرداخت مبلغ سنگینی کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا حقیقی که در نقل و انتقالات تابستانی از خیبر خرم‌آباد به صنعت نفت آبادان پیوست و پس از حضور در پنج هفته ابتدایی فصل برای برزیلی‌ها و ثبت سه کلین‌شیت، در دو دیدار اخیرشان غایب بوده، علیه باشگاه سال گذشته‌اش حکم گرفت.

علیرضا حقیقی که در دور برگشت فصل گذشته لیگ برتر دو بازی مقابل آلومینیوم اراک و گل‌گهر سیرجان انجام داد و یک کلین‌شیت به ثبت رساند، به علت عدم دریافت مطالباتش از این باشگاه شکایت کرد و حکم گرفت.

در رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال آمده: «در پرونده شکایت علیرضا حقیقی از باشگاه خیبرخرم آباد، این باشگاه به پرداخت به مبلغ 18 میلیارد و 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 700 میلیون و 700 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 8 میلیارد و 50 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.»

این گلر پیشین تیم ملی پس از تجربه بازی در لیگ برتر طی فصول اخیر برای گل‌گهر سیرجان، نساجی مازندران، هوادار و خیبر خرم‌آباد، اکنون راهی لیگ یک شده که امیدوار است همراه با صنعت نفت صعود کنند.

