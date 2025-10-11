پسر پرسپولیس تیم فصل گذشته خود را محکوم کرد
علیرضا حقیقی باشگاه خیبر را محکوم به پرداخت مبلغ سنگینی کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا حقیقی که در نقل و انتقالات تابستانی از خیبر خرمآباد به صنعت نفت آبادان پیوست و پس از حضور در پنج هفته ابتدایی فصل برای برزیلیها و ثبت سه کلینشیت، در دو دیدار اخیرشان غایب بوده، علیه باشگاه سال گذشتهاش حکم گرفت.
علیرضا حقیقی که در دور برگشت فصل گذشته لیگ برتر دو بازی مقابل آلومینیوم اراک و گلگهر سیرجان انجام داد و یک کلینشیت به ثبت رساند، به علت عدم دریافت مطالباتش از این باشگاه شکایت کرد و حکم گرفت.
در رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال آمده: «در پرونده شکایت علیرضا حقیقی از باشگاه خیبرخرم آباد، این باشگاه به پرداخت به مبلغ 18 میلیارد و 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 700 میلیون و 700 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 8 میلیارد و 50 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.»
این گلر پیشین تیم ملی پس از تجربه بازی در لیگ برتر طی فصول اخیر برای گلگهر سیرجان، نساجی مازندران، هوادار و خیبر خرمآباد، اکنون راهی لیگ یک شده که امیدوار است همراه با صنعت نفت صعود کنند.