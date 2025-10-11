نصب تصاویر قهرمانان کشتی در خانه های کشتی و فدراسیون

به گزارش ایلنا، فدراسیون کشتی در راستای تجلیل از قهرمانان المپیک و جهان نسبت به نصب تصاویر آن ها در خانه های کشتی و سایر اماکن فدراسیون نموده است.

تصاویر تمامی مدال آوران کشتی ایران در مسابقات المپیک و جهانی به صورت قاب عکس، کاشی و تابلو در خانه های کشتی شهید صدرزاده، شهید هادی، جاده قهرمانی و فدراسیون کشتی نصب شده و با توجه به مدال آوری 15 کشتی گیر در رقابت های جهانی مجارستان، تصاویر 6 مدال آور جهان برای اولین بار در این اماکن نصب شد. همچنین فدراسیون نسبت به تعویض و درج عناوین جدید 9 مدال آور دیگر در تصاویر آن ها در این اماکن اقدام نموده است.

انتهای پیام/