خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نصب تصاویر قهرمانان کشتی در خانه های کشتی و فدراسیون

نصب تصاویر قهرمانان کشتی در خانه های کشتی و فدراسیون
کد خبر : 1698335
لینک کوتاه کپی شد.

6 مدال آور جهان به جمع مدال آوران کشتی ایران اضافه شدند.

به گزارش ایلنا،  فدراسیون کشتی در راستای تجلیل از قهرمانان المپیک و جهان نسبت به نصب تصاویر آن ها در خانه های کشتی و سایر اماکن فدراسیون نموده است.

 تصاویر تمامی مدال آوران کشتی ایران در مسابقات المپیک و جهانی به صورت قاب عکس، کاشی و تابلو در خانه های کشتی شهید صدرزاده، شهید هادی، جاده قهرمانی و فدراسیون کشتی نصب شده و با توجه به مدال آوری 15 کشتی گیر در رقابت های جهانی مجارستان، تصاویر 6 مدال آور جهان برای اولین بار در این اماکن نصب شد. همچنین فدراسیون نسبت به تعویض و درج عناوین جدید 9 مدال آور دیگر در تصاویر آن ها در این اماکن اقدام نموده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ