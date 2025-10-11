خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هت‌تریک تاریخی کیان پیرسون در مسترالمپیا 2025

هت‌تریک تاریخی کیان پیرسون در مسترالمپیا 2025
کد خبر : 1698326
لینک کوتاه کپی شد.

در شبی که رقابت فینال دسته ۲۱۲ پوند مسترالمپیا برگزار شد، کیان پیرسون با برتری بر شان کلاریدا برای سومین سال پیاپی قهرمان شد.

به گزارش ایلنا،  همزمان با برگزاری دور مقدماتی دسته اوپن مسترالمپیا 2025، فینال دسته ۲۱۲ پوند نیز برگزار شد تا یکی از جذاب‌ترین رقابت‌های شب رقم بخورد. در این بخش که بدون حضور بدنسازان ایرانی دنبال شد، طبق سنت سال‌های اخیر، جدال اصلی میان کیان پیرسون و شان کلاریدا بود.

پیرسون که در دو دوره گذشته نیز جام قهرمانی را بالای سر برده بود، در پایان رقابتی نفس‌گیر که مرحله مقدماتی و فینالش در یک شب برگزار شد، موفق شد برای سومین سال متوالی عنوان قهرمانی را از آنِ خود کند.

در این میان، شان کلاریدا به عنوان نایب‌قهرمان ایستاد و لوئیس گارسیا نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

با پایان رقابت‌های ۲۱۲ پوند، حالا نگاه‌ها به شب پایانی مسترالمپیا دوخته شده است؛ جایی که ابتدا دور مقدماتی دو رشته‌ی فیزیک و فیزیک کلاسیک با حضور دو ایرانی یعنی حسین کریمی و میثم اسکندری برگزار می‌شود و چند ساعت بعد، نوبت به فینال این دو رشته و البته فینال بزرگ دسته اوپن با حضور هادی چوپان خواهد رسید. فینالی که می‌تواند تاریخ دیگری برای بدنسازی ایران رقم بزند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ