به گزارش ایلنا، همزمان با برگزاری دور مقدماتی دسته اوپن مسترالمپیا 2025، فینال دسته ۲۱۲ پوند نیز برگزار شد تا یکی از جذاب‌ترین رقابت‌های شب رقم بخورد. در این بخش که بدون حضور بدنسازان ایرانی دنبال شد، طبق سنت سال‌های اخیر، جدال اصلی میان کیان پیرسون و شان کلاریدا بود.

پیرسون که در دو دوره گذشته نیز جام قهرمانی را بالای سر برده بود، در پایان رقابتی نفس‌گیر که مرحله مقدماتی و فینالش در یک شب برگزار شد، موفق شد برای سومین سال متوالی عنوان قهرمانی را از آنِ خود کند.

در این میان، شان کلاریدا به عنوان نایب‌قهرمان ایستاد و لوئیس گارسیا نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

با پایان رقابت‌های ۲۱۲ پوند، حالا نگاه‌ها به شب پایانی مسترالمپیا دوخته شده است؛ جایی که ابتدا دور مقدماتی دو رشته‌ی فیزیک و فیزیک کلاسیک با حضور دو ایرانی یعنی حسین کریمی و میثم اسکندری برگزار می‌شود و چند ساعت بعد، نوبت به فینال این دو رشته و البته فینال بزرگ دسته اوپن با حضور هادی چوپان خواهد رسید. فینالی که می‌تواند تاریخ دیگری برای بدنسازی ایران رقم بزند.

