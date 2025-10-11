شانس دوباره پرسپولیس برای جذب علی قلیزاده
باشگاه لخ پوزنان ممکن است در زمستان با فروش ستارههای خود به فکر درآمدزایی باشد.
به گزارش ایلنا، باشگاه لخ پوزنان ممکن است در ماههای آینده با تغییرات بزرگی در ترکیب خود روبهرو شود و برخی از بازیکنان کلیدیاش را از دست بدهد. بر اساس گزارش رسانههای لهستانی، چند چهره مهم تیم قهرمان فصل گذشته ممکن است بهزودی به دنبال جدایی باشند و حتی یکی از آنها در پنجره نقلوانتقالات زمستانی راهی تیمی دیگر شود.
روزنامهنگار لهستانی میشال کورک در گزارشی برای وبسایت محلی پوزنان نوشته است: «مدیران لخ پوزنان باید با دقت وضعیت آینده ستارههای خود را زیر نظر بگیرند. در حال حاضر، تنها لوئیس پالما نیست که مورد توجه تیمهای خارجی قرار گرفته است؛ بلکه چند بازیکن دیگر نیز پیشنهاداتی در دست دارند و ممکن است دوران حضورشان در لخ به پایان برسد.»
این گزارش تأکید میکند که در صورت ناکامی لخ در دستیابی به اهداف بزرگ فصل، از جمله رقابت برای قهرمانی لیگ و صعود در اروپا، احتمال خروج چند بازیکن اصلی بسیار بالا خواهد بود.
به گفته منابع نزدیک به باشگاه، برخی از این بازیکنان از مدتها قبل زیر نظر تیمهایی از اروپای غربی قرار دارند و با توجه به افزایش ارزش بازارشان، احتمال دارد مدیران لخ برای جلوگیری از خروج آزاد، با انتقال زودتر آنها موافقت کنند.
در ماههای گذشته، رسانههای لهستانی بارها درباره وضعیت مالی و ساختاری باشگاه لخ هشدار داده بودند و حالا به نظر میرسد در صورت ادامه نتایج نوسانی تیم، زمستان آینده میتواند نقطه آغاز تغییر نسل در پوزنان باشد.
به این ترتیب علی قلیزاده نیز که در پنجرههای قبلی به پرسپولیس نزدیک بود و با مخالفت باشگاه لهستانی به ایران برنگشت ممکن است پیش از پایان قراردادش در پایان فصل یک انتقال بزرگ را تجربه کند.