کارپین: داور باید جهانبخش را اخراج می‌کرد

کارپین: داور باید جهانبخش را اخراج می‌کرد
سرمربی تیم ملی فوتبال روسیه پس از پیروزی مقابل ایران، از عملکرد داور دیدار دوستانه دو تیم در شهر ولگوگراد انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال روسیه در دیداری دوستانه برابر ایران با نتیجه دو بر یک به پیروزی دست یافت و روند شکست‌ناپذیری خود را به ۲۱ مسابقه متوالی رساند. در این دیدار که روز جمعه در شهر ولگوگراد برگزار شد، گل‌های روسیه توسط وروبیف و باتراکوف به ثمر رسید و تک گل ایران را امیرحسین حسین‌زاده وارد دروازه میزبان کرد.

والری کارپین، سرمربی تیم ملی روسیه، پس از پایان مسابقه در گفت‌وگو با خبرنگاران نسبت به قضاوت داور اعتراض کرد و گفت:«وقتی ما گل خوردیم، بازیکن تیم ایران با خطایی خطرناک روی ماکسیم اوسپنکو مرتکب خطا شد و داور باید او را با کارت قرمز جریمه می‌کرد. مهم نیست بازی دوستانه باشد یا رسمی، وقتی خطا به اندازه اخراج است، باید تصمیم درست گرفته شود.»

کارپین در ادامه با اشاره به سابقه چنین اتفاقاتی افزود:«یاد بازی با صربستان بیفتید؛ در آن دیدار هم بسیاری از تماشاگران ناراحت بودند که داور شجاعت لازم را نداشت. داور باید تصمیم درست را بگیرد، حتی اگر سخت باشد، چون قضاوت نادرست می‌تواند مسیر بازی را تغییر دهد.»

سرمربی تیم ملی روسیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود از فضای مثبت ورزشگاه و حمایت هواداران روس قدردانی کرد و گفت:«از تماشاگران ولگوگراد تشکر می‌کنم. جو ورزشگاه فوق‌العاده بود و بازی در چنین فضایی برای هر تیمی لذت‌بخش است. ولگوگراد همیشه یکی از شهرهای فوتبال‌دوست روسیه بوده است.»

او در پایان درباره محبوبیت فوتبال در مناطق جنوبی روسیه گفت:«ولگوگراد، ورونژ و کراسنودار از جمله شهرهایی هستند که فوتبال در آن‌ها ریشه‌دار است. حتی پیش از شکل‌گیری باشگاه کنونی کراسنودار، تیم کوبان طرفداران پرشماری داشت و همیشه ورزشگاه را پر می‌کرد. این عشق به فوتبال، سرمایه بزرگ ورزش روسیه است.»

