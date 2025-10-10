بهروز تابانی: نمیخواهم حرف بزنم، میخواهم عمل کنم
در آستانه رقابتهای مستر المپیا ۲۰۲۵، گفتوگوی بهروز تابانی با رسانه آمریکایی RX Muscle بازتاب گستردهای در میان هواداران بدنسازی داشته است.
به گزارش ایلنا، در حالی که شمارش معکوس برای آغاز رقابتهای مستر المپیا ۲۰۲۵ در لاسوگاس آغاز شده، مصاحبه بهروز تابانی با دیو پالومبو، خبرنگار مشهور بدنسازی از رسانه آمریکایی RX Muscle، توجه بسیاری از علاقهمندان را جلب کرده است.
تابانی که پس از چهار سال تلاش و با عبور از موانع متعدد موفق به حضور در مستر المپیا شده، در این گفتوگو با اعتمادبهنفس از آمادگی خود سخن گفت و اظهار کرد:
فکر میکنی چندم میشم؟ دوست ندارم حرف بزنم، میخوام عمل کنم.
او در ادامه درباره وضعیت بدنی خود گفت:
الان ۱۲۰ کیلوگرم هستم. برای تمام بدنسازهای روی استیج مستر المپیا خطرناک خواهم بود چون یک جنگجو هستم.
در بخش دیگری از این گفتوگو، وقتی از تابانی درباره بهترین بدنساز ایرانی سؤال شد، پاسخ داد:
هادی چوپان.
این جمله با واکنش مثبت دیو پالومبو همراه شد که گفت:
بهروز تابانی خیلی متواضع و فروتنه؛ میگه هادی چوپان بهترین بدنساز ایرانیه.
مترجم تابانی نیز در ادامه صحبتها توضیح داد:
«مردم نباید بین بهروز تابانی و هادی چوپان اختلاف ببینند. ما یک تیم ایرانی هستیم؛ این دو نفر سه روز اخیر را کنار هم بودند، در یک باشگاه تمرین کردند و به هم کمک میکنند.»
حضور همزمان بهروز تابانی و هادی چوپان در دسته اوپن مستر المپیا ۲۰۲۵ یکی از اتفاقات تاریخی بدنسازی ایران محسوب میشود. این دو ستاره، در کنار میثم اسکندری در دسته فیزیک کلاسیک و ساسان حیرتی (نماینده ایرانیتبار بریتانیا) در دسته اوپن، چهره ایران را در معتبرترین رویداد بدنسازی جهان پررنگتر از همیشه کردهاند.