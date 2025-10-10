قلعهنویی: نمایش تیم ملی مقابل روسیه رضایتبخش بود
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست برابر روسیه، از عملکرد شاگردانش دفاع کرد و این دیدار را محک ارزشمندی برای آمادهسازی در مسیر جام جهانی دانست.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه برابر روسیه در شهر ولگوگراد با نتیجه دو بر یک شکست خورد. در این مسابقه که با حضور پرشور تماشاگران روس برگزار شد، شاگردان امیر قلعهنویی نمایشی قابل قبول بهویژه در نیمه دوم داشتند اما در نهایت نتوانستند مانع از برتری میزبان شوند.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در نشست خبری پس از پایان مسابقه گفت:«این پیروزی را به تیم روسیه و هوادارانش تبریک میگویم. بازی تاکتیکی و جذابی بود که هر دو تیم میتوانستند برنده آن باشند، اما روسیه در استفاده از فرصتها عملکرد بهتری داشت. به بازیکنانم خسته نباشید میگویم؛ آنها زیر فشار ۴۵ هزار تماشاگر عملکرد قابل قبولی ارائه دادند، مخصوصاً در نیمه دوم که بازی را در اختیار گرفتیم.»
او افزود:«در نیمه دوم برنامههای تاکتیکیمان را بهتر اجرا کردیم و به گل تساوی رسیدیم، حتی میتوانستیم گل دوم را هم بزنیم، اما برخلاف جریان بازی گل خوردیم. با این حال از عملکرد بازیکنانم راضیام و فکر میکنم نتیجه واقعی بازی تساوی بود.»
سرمربی تیم ملی با اشاره به شرایط متفاوت دو تیم گفت:«لیگ روسیه تا هفته یازدهم پیش رفته، در حالیکه لیگ ما تازه در هفته ششم است. طبیعی است که بازیکنان آنها از نظر هماهنگی و ریتم بازی جلوتر باشند. ما در این دیدار چند مصدوم داشتیم و حتی از یک بازیکن ۱۹ ساله استفاده کردیم، اما نمایش تیم در مجموع مثبت بود.»
قلعهنویی دیدار با روسیه را فرصتی مفید برای تیم ملی دانست و افزود:«چنین مسابقاتی به ما کمک میکند تا نقاط ضعفمان را بهتر بشناسیم و آمادهتر شویم. روسیه تیم قدرتمندی است و در ۲۰ بازی اخیرش نتایج خوبی گرفته. این بازی برای ما تجربه ارزشمندی بود تا برای مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی آماده شویم.»
او درباره احتمال برگزاری دیدار برگشت در ایران نیز اظهار داشت:«روابط خوبی میان فوتبال دو کشور وجود دارد. حدود دو سال و نیم قبل میزبان روسیه بودیم و اگر شرایط مهیا شود، دوباره از آنها دعوت خواهیم کرد. دیدار با روسیه همواره برای ما مفید و انگیزهبخش است.»
قلعهنویی در پایان از میزبانی شایسته فدراسیون فوتبال روسیه و حمایت تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه قدردانی کرد.