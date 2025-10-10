دیدار دوستانه
شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر روسیه
تیم ملی فوتبال ایران در دیدار دوستانه مقابل روسیه با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی که عصر امروز در شهر ولگوگراد برگزار شد، با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب تیم ملی روسیه شد.
در این مسابقه، وروبیف (دقیقه ۲۲) و باتراکوف (دقیقه ۷۰) برای روسیه گلزنی کردند و امیرحسین حسینزاده (دقیقه ۴۸) تکگل تیم ملی ایران را به ثمر رساند.
شاگردان امیر قلعه نویی در نیمه نخست فرصتهای زیادی برای گلزنی نداشتند، اما در نیمه دوم عملکرد بهتری نشان دادند و موفق شدند بازی را برای دقایقی به تساوی بکشانند؛ با این حال، گل دوم روسیه مانع از بازگشت آنها شد.
بر اساس آمار ثبتشده از این دیدار، روسیه با ۵۴ درصد مالکیت توپ برتری نسبی در جریان بازی داشت و ۱۴ شوت (۵ ضربه در چارچوب) به سمت دروازه ایران زد. در مقابل، تیم ملی کشورمان ۸ شوت (۲ ضربه در چارچوب) داشت و دو موقعیت خطرناک گل ایجاد کرد که یکی از آنها تبدیل به گل شد.
روسیه در این بازی ۳۴۱ پاس دقیق با دقت ۷۸ درصد به ثبت رساند، در حالی که شاگردان قلعهنویی ۲۶۵ پاس با دقت ۷۱ درصد داشتند. از نظر انضباطی، ایران با ۱۶ خطا عملکردی تهاجمیتر نسبت به روسیه (با ۱۱ خطا) از خود نشان داد.
این دیدار در چارچوب برنامه آمادهسازی تیم ملی برای ادامه رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد و فرصت مناسبی برای ارزیابی وضعیت بازیکنان در آستانه مسابقات رسمی پیشرو بود.