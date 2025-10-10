به گزارش ایلنا، معتبرترین رقابت بدنسازی جهان، مستر المپیا ۲۰۲۵، از امشب در سالن بزرگ ریسورت ورلد لاس‌وگاس آغاز می‌شود و نگاه میلیون‌ها هوادار پرورش اندام در سراسر جهان به استیجی دوخته شده که قرار است بهترین بدن‌های سال روی آن به نمایش گذاشته شوند.

حضور چهار نماینده از ایران در این دوره، حال‌وهوایی متفاوت به مستر المپیا بخشیده است. هادی چوپان، بهروز تابانی، میثم اسکندری و حسین کریمی پرچمداران بدنسازی ایران هستند که با آمادگی کامل و انگیزه‌ای مضاعف وارد وگاس شده‌اند.

هادی چوپان، قهرمان سال ۲۰۲۲، در کنفرانس خبری پیش از مسابقات با جمله‌ای طوفانی خبرساز شد:

«من برای طلا آمده‌ام، بقیه برای نقره بجنگند.»

او که حالا دوباره در میان مدعیان اصلی قرار دارد، در شرایطی روی صحنه می‌رود که رقبایی چون دریک لانسفورد (قهرمان فعلی)، سمسون داوودا و نیک واکر نیز در اوج آمادگی هستند. با این حال کارشناسان بدنسازی معتقدند فرم بدنی و حجم عضلات چوپان، او را در جمع اصلی‌ترین مدعیان بازپس‌گیری عنوان قهرمانی قرار داده است.

در کنار او، بهروز تابانی نخستین حضورش در مستر المپیا را تجربه می‌کند. او پس از چند سال تلاش برای دریافت ویزا، امسال توانست طلسم را بشکند و خود را به آمریکا برساند. تابانی با اعتماد به‌نفس گفته است:

«بیست سال برای این لحظه جنگیدم، حالا وقت درخشیدن است.»

در دسته فیزیک کلاسیک، میثم اسکندری با شماره ۱۲ روی صحنه می‌رود. او با بدنی متقارن و فیگورهایی دقیق، در جمع بهترین‌های جهان قرار گرفته است. رقابت‌های این بخش از ساعت ۹:۳۰ صبح شنبه ۱۹ مهر (به وقت محلی) آغاز و فینال آن همان شب برگزار می‌شود.

همچنین در دسته فیزیک، حسین کریمی نماینده دیگر ایران است که به دلیل پیشرفت چشمگیرش در ماه‌های اخیر مورد توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفته. کارشناسان از او به عنوان یکی از آماده‌ترین فیزیک‌های آسیا یاد می‌کنند.

با حضور این چهار چهره، ایران یکی از پرقدرت‌ترین تیم‌های آسیایی در مستر المپیا ۲۰۲۵ را تشکیل داده است. فضای سالن لاس‌وگاس از شب گذشته تحت تأثیر شور تماشاگران ایرانی قرار گرفته و شعار «هادی، قهرمان» در جای‌جای محل مسابقه شنیده می‌شود.

طبق برنامه رسمی، مرحله مقدماتی دسته آزاد بامداد شنبه ۱۹ مهر و فینال بزرگ مستر المپیا بامداد یکشنبه ۲۰ مهر برگزار خواهد شد؛ جایی که قرار است قهرمان نهایی جهان معرفی شود. کارشناسان از این دوره به عنوان یکی از مهیج‌ترین و غیرقابل‌پیش‌بینی‌ترین مستر المپیاهای سال‌های اخیر یاد می‌کنند — دوره‌ای که نام ایران بیش از همیشه در صدر توجه جهانیان قرار گرفته است.

