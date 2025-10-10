بورخا ایگلسیاس:
حاضرم گلم به خاطر فلسطین مردود شود
بورخا ایگلسیاس، مهاجم سلتاویگو، پس از بازگشت دوباره به تیم ملی اسپانیا در گفتوگویی صریح از مواضع انسانی و اجتماعی خود دفاع کرد و گفت اگر اعتراض بازیکنان با پرچم فلسطین بتواند اثری مثبت داشته باشد، حاضر است حتی گلش را به خاطر آن مردود کنند.
به گزارش ایلنا، بورخا ایگلسیاس، مهاجم ۳۲ ساله تیم سلتاویگو، پس از نزدیک به دو سال غیبت، بار دیگر به تیم ملی اسپانیا دعوت شد. او در گفتوگو با برنامه Radioestadio Noche در شبکه اُندا سرو درباره بازگشتش به ترکیب لاروخا صحبت کرد و در عین حال از تصمیمش در سال ۲۰۲۳ برای کنارهگیری از تیم ملی پس از «ماجرای روبیالس» دفاع کرد.
ایگلسیاس در آن زمان با انتشار بیانیهای نوشته بود:«پوشیدن پیراهن تیم ملی اسپانیا از بزرگترین افتخارات دوران ورزشی من است. نمیدانم آیا دوباره فرصتی برای حضور پیدا میکنم یا نه، اما تصمیم گرفتهام تا زمانی که چنین رفتارهایی بدون پیامد بمانند، به تیم ملی برنگردم. برای فوتبالی عادلانهتر، انسانیتر و شرافتمندانهتر.»
ایگلسیاس که حالا با تصمیم لوئیس دلافوئنته دوباره به اردو فراخوانده شده، درباره شرایط فعلی گفت:«به نظرم تغییراتی صورت گرفته، بخشهایی تصمیمهای جدیدی گرفتهاند. آنچه در گذشته رخ داد درست نبود. با این حال، از حمایت و محبت زیادی که از سوی بازیکنان تیم ملی زنان دریافت کردم، بسیار سپاسگزارم.»
او درباره موضعگیریاش علیه رفتار روبیالس در فینال جام جهانی زنان افزود:«از اتفاقی که در آن فینال افتاد خوشم نیامد و احساس کردم باید دربارهاش حرف بزنم. گفتنِ چنین چیزهایی باعث میشود مسائل مهم نادیده گرفته نشوند و شاید بتواند کمکی کند.»
مهاجم سلتاویگو تأکید کرد که رابطهاش با سرمربی تیم ملی همیشه محترمانه بوده است:«دلافوئنته همیشه درباره من با احترام صحبت کرده و از او بابت این موضوع قدردانم.»
ایگلسیاس که فصل درخشانی را سپری میکند و تاکنون در ۶ بازی ۶ گل به ثمر رسانده، گفت انتظار بازگشت به تیم ملی را نداشته است:«صادقانه بگویم، فکر نمیکردم دوباره به تیم ملی دعوت شوم. میدانستم شرایط سخت است. نمیدانم آیا شانس حضور در جام جهانی را خواهم داشت یا نه، اما خوشحالم که بازگشتم.»
ایگلسیاس در ادامه گفتوگو درباره رویکرد اجتماعی خود توضیح داد:«همیشه اهل موضعگیری بودهام. فکر میکنم باید آگاه باشیم از اینکه چگونه میتوانیم کمک کنیم. شکست را باید امری طبیعی بدانیم، چون فرصتی است برای یادگیری و رشد.»
در بخش پایانی گفتوگو، ایگلسیاس به مسئله فلسطین اشاره کرد و گفت:«اگر کسی هنگام بازی با پرچم فلسطین جلوی دروازه بایستد و این کار کمکی به آنها بکند، آرزو میکنم وقتی من برای گل زدن آماده میشوم، همان لحظه این اتفاق بیفتد... و حتی اگر گل من به همین دلیل مردود شود، باز هم خوشحال میشوم. من مسئول گفتههایم هستم، اما برداشت دیگران از حرفهایم به عهده من نیست.»