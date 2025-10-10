ترکیب تیم ملی روسیه مقابل ایران در بازی دوستانه
ترکیب روسیه مقابل ایران در بازی دوستانه مشخص شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال روسیه پس از دو سال و نیم، بار دیگر مقابل شاگردان امیر قلعهنویی قرار میگیرد؛ آخرین دیدار دوستانه این دو تیم در ورزشگاه آزادی با تساوی یک بر یک به پایان رسیده بود.
شاگردان والری کارپین که در مسابقات بینالمللی اروپایی و جهانی حضور ندارند، امشب از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه ولگوگراد میزبان تیم ملی ایران خواهند بود و تلاش میکنند با حمایت هواداران پرشور خود به پیروزی دست یابند.
در این دیدار، ایران با سیستم ۱-۳-۲-۴ به میدان میرود و روسیه با شیوه هجومیتر و ترکیب ۳-۳-۴ به مصاف شاگردان قلعهنویی خواهد رفت.
ترکیب ۱۱ نفره تیم روسیه برای آغاز مسابقه به شرح زیر است:
ماتوی سافونوف، گئورگی واهانیا، ایلیا ملیوخین، ایگور اوسپنکو، دنیل سیلیانوف، دمیتری باتراکوف، دانیل گلبوف، آنتون میرانچوک، ولادیسلاو گلوشنکوف، زالیمخان باکائف و ایوان ووروبیف.