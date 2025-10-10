بیان محمودی: برد برابر پرسپولیس نتیجه آنالیز و تلاش تیم بود

به گزارش ایلنا، سرمربی تیم فوتبال بانوان سپاهان گفت: آنالیز خوب از پرسپولیس که امسال به لیگ برتر آمده، داشتیم؛ تیم ما تغییرات زیادی داشت اما رفته رفته، با کمک کادر فنی و باشگاه سپاهان هر روز بهتر می‌شویم.

بیان محمودی سرمربی تیم فوتبال بانوان سپاهان بعد از بازی هفته پنجم لیگ برتر اظهار داشت: خداراشکر توانستیم ۳ امتیاز این بازی حساس را به دست بیاوریم.

وی ادامه داد: بازی سپاهان و پرسپولیس در آقایان همیشه حساس بوده است، امروز در بانوان نیز اینطور بود؛ آنالیز خوب از پرسپولیس که امسال به لیگ برتر آمده، داشتیم؛ تیم ما تغییرات زیادی داشت اما رفته رفته، با کمک کادر فنی و باشگاه سپاهان هر روز بهتر می‌شویم.

محمودی تصریح کرد: هواداران در ورزشگاه سنگ تمام گذاشتند، این چند روز انرژی مثبت دادند، به حضور در باشگاه بزرگ سپاهان افتخار می‌کنم، این برد را به هواداران سپاهان تقدیم می‌کنم.

سرمربی تیم فوتبال بانوان سپاهان در خصوص داوری گفت: بی‌باک از داوران خوب است و قضاوت خوب بود، صحنه آخر می‌توانست یک پنالتی برای ما بگیرد اما روی نتیجه بازی تأثیرگذار نبود.

وی در‌ مورد بازی بعدی در لیگ عنوان کرد: لیگ چند روز تعطیل می‌شود، روی نقاط ضعف کار می‌کنیم، ایستا مهره‌های خوبی گرفته و از مدعیان قهرمانی است، برنامه داریم، امیدوارم بتوانیم سربلند بیرون بیاییم.

