برد سپاهان در الکلاسیکوی زنان
سپاهان در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال زنان با برتری برابر پرسپولیس، نخستین الکلاسیکوی زنان را به سود خود تمام کرد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال زنان، تیم سپاهان اصفهان میزبان پرسپولیس بود. دیداری که بیش از آنکه تحت تأثیر جایگاه دو تیم در جدول باشد، به دلیل سابقه و حساسیت تاریخی رقابت سپاهان و پرسپولیس در فوتبال مردان اهمیت داشت.
سپاهان که هشتمین فصل حضور خود در لیگ برتر زنان را تجربه میکند، مقابل پرسپولیسِ تازهوارد قرار گرفت؛ تیمی که نخستین سال حضورش در سطح اول فوتبال زنان را پشت سر میگذارد. هر دو تیم در فصل جاری دیر بسته شدهاند، اما هدایتشان به مربیان باتجربهای سپرده شده است؛ بیان محمودی در سپاهان و مریم آزمون در پرسپولیس.
پیش از این مسابقه، سپاهان با ۶ و پرسپولیس با ۵ امتیاز در میانه جدول همامتیاز و نزدیک به هم بودند، اما در پایان بازی این سپاهان بود که توانست با برتری ۲ بر صفر، فاصلهاش را از رقیب تهرانی بیشتر کند.
هانیه علیمردانی ستاره میدان بود و هر دو گل طلاییپوشان را به ثمر رساند. او ابتدا در دقیقه ۱۰ با ضربه کاشتهای زیبا و اشتباه دروازهبان پرسپولیس گل اول را زد و در دقیقه ۶۰ نیز دومین گل خود و تیمش را ثبت کرد تا نقش اصلی را در کسب سه امتیاز بازی داشته باشد.
با این پیروزی، سپاهان ۹ امتیازی شد و خود را به جمع مدعیان نزدیک کرد، در حالی که پرسپولیس با یک برد، دو مساوی و دو شکست، ۵ امتیازی باقی ماند. این نتیجه همچنین نخستین پیروزی سپاهان در تاریخ الکلاسیکوی فوتبال زنان به حساب میآید.