اعلام ترکیب تیم ملی ایران مقابل روسیه
ترکیب تیم ملی ایران برای بازی تدارکاتی امشب با روسیه مشخص شد.
به گزارش ایلنا، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تصمیم گرفت نفرات حاضر در ترکیب زیر را برای شروع بازی دوستانه امشب مقابل روسیه انتخاب کند:
علیرضا بیرانوند، رامین رضائیان، شجاع خلیلزاده، حسین ابرقویی، علی نعمتی، سعید عزتالهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسینزاده و مهدی طارمی
شایان ذکر است دیدار دوستانه تیم های ملی ایران و روسیه از ساعت ۲۰:۳۰ امشب جمعه در ورزشگاه ولگوگراد برگزار می شود.