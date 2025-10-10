به گزارش ایلنا، رقابت‌های آسیایی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی از ۱۷ تا ۱۹ مهرماه به میزبانی شهر ارومیه برگزار شد. در این مسابقات ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند، سریلانکا، کره‌جنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی و قرقیزستان حضور دارند.

در بخش مهارت‌های فردی و تیمی زورخانه‌ای، تیم ملی جمهوری اسلامی ایران با اقتدار به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم‌های عراق، افغانستان و تاجیکستان نیز به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم مشترک قرار گرفتند.

در رشته میل‌گیری سنگین نیز جعفر نوری از ایران موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند. پس از او، عمار ابراهیم از عراق در رده دوم ایستاد و ضمیرالدین حفیظی از افغانستان و نوروز عرب‌اف از تاجیکستان به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

این رقابت‌ها تا ۱۹ مهرماه ادامه دارد و ورزشکاران در رشته‌های مختلف زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی برای کسب عناوین قهرمانی به رقابت خواهند پرداخت.

