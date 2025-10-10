سامباها در سئول طوفان به پا کردند
شکست سنگین کرهجنوبی مقابل برزیل در دیداری دوستانه
تیم ملی فوتبال کرهجنوبی در دیداری دوستانه خانگی برابر برزیل با نتیجه سنگین ۵ بر صفر شکست خورد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال کرهجنوبی در ورزشگاه جام جهانی سئول و در حضور بیش از ۶۳ هزار تماشاگر، میزبان برزیل بود، اما شاگردان هونگ میونگبو مقابل تیمی آماده و سریع، حرفی برای گفتن نداشتند و با نتیجهای سنگین زمین را ترک کردند.
در این دیدار که زیر بارش باران برگزار شد، استوائو، ستاره جوان چلسی و رودریگو از رئال مادرید هرکدام دو گل برای برزیل به ثمر رساندند و وینیسیوس جونیور دیگر بازیکن رئال، گل پنجم را وارد دروازه کره کرد تا جشن گل شاگردان کارلو آنچلوتی در شرق آسیا کامل شود.
با این نتیجه، کرهجنوبی که در ردهبندی فیفا در جایگاه بیستوسوم جهان قرار دارد، اکنون در ۹ تقابل اخیرش با برزیل، هشت شکست را تجربه کرده است.
در این بازی، سون هیونگمین کاپیتان تیم ملی کره، با انجام صد و سی و هفتمین بازی ملی خود، به پرافتخارترین بازیکن تاریخ فوتبال مردان این کشور تبدیل شد. همچنین لی جائهسونگ، هافبک باتجربه کره، صدمین بازی ملی خود را انجام داد و به جمع اعضای باشگاه صدبازی فیفا (FIFA Century Club) پیوست.
برزیل از همان دقایق ابتدایی با سرعت و مهارت بالای خود کنترل بازی را در دست گرفت و کرهجنوبی را تحتفشار قرار داد. در نیمه نخست، میزبان تنها یک شوت به سمت دروازه داشت و بیشتر وقت را صرف دفاع و مهار حملات برقآسای حریف کرد.
در دقیقه ۱۳، برونو گیمارش با یک پاس عمقی دقیق، استوائو را در موقعیت گل قرار داد و او با عبور از لی تهسوک توپ را از مقابل جو هیونوو عبور داد تا برزیل ۱-۰ پیش بیفتد.
برزیلیها با پاسهای سریع و هماهنگی مثالزدنی، بارها خط دفاعی کره را در هم شکاندند و در دقیقه ۴۱، با همکاری کاسمیرو، وینیسیوس و رودریگو، گل دوم را نیز به ثمر رساندند.
در این صحنه، رودریگو با حرکتی هوشمندانه از مدافع کره عبور کرد و با شوتی دقیق، اختلاف را دو برابر کرد.
در آغاز نیمه دوم، کابوس کرهایها ادامه یافت. در دقیقه ۴۷، اشتباه مدافع میانی کیم مینجائه باعث شد استوائو با شوتی محکم گل سوم را بزند. تنها دو دقیقه بعد، وینیسیوس با پاسی دقیق رودریگو را در موقعیت تکبهتک قرار داد و او گل چهارم را به ثمر رساند.
در دقیقه ۶۳، سرمربی کره که دیگر امیدی به بازگشت نداشت، دو ستاره بزرگ تیمش یعنی سون هیونگمین و کیم مینجائه را تعویض کرد تا بازیکنان ذخیره فرصت بازی پیدا کنند.
در دقیقه ۷۷، وینیسیوس جونیور نیز با حرکتی انفرادی و پس از لغزیدن روی زمین خیس، گل پنجم را وارد دروازه کرد تا شکست سنگین کرهجنوبی قطعی شود.
در دقایق پایانی و در حالیمه باران همچنان میبارید، صدها هوادار کرهای ورزشگاه را ترک کردند. تیم هونگ میونگبو تنها یک شوت در چارچوب ثبت کرد و بار دیگر مقابل قدرت بیرقیب فوتبال برزیل زانو زد.