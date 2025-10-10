دومین مدال طلای جوانان جهان برای ایران با درخشش مانی سعیدی

به گزارش ایلنا، مانی سعیدی در ادامه رقابت‌های پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان، با عملکردی درخشان موفق شد عنوان قهرمانی و مدال طلای بخش جوانان را از آن خود کند.

این ملی‌پوش توانمند با ثبت رکوردی قابل توجه، دومین مدال طلای کاروان ایران در بخش جوانان این مسابقات را به دست آورد و نام خود را در جمع برترین‌های رقابت‌ها قرار داد.

مسابقات پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان با حضور برترین ورزشکاران این رشته از کشورهای مختلف در حال برگزاری است و نمایندگان ایران تاکنون عملکرد درخشانی داشته‌اند.

