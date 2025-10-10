خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دومین مدال طلای جوانان جهان برای ایران با درخشش مانی سعیدی

دومین مدال طلای جوانان جهان برای ایران با درخشش مانی سعیدی
کد خبر : 1698113
لینک کوتاه کپی شد.

مانی سعیدی، ملی‌پوش پاراوزنه‌برداری ایران، موفق به کسب مدال طلای رقابت‌های قهرمانی جهان در بخش جوانان شد.

به گزارش ایلنا، مانی سعیدی در ادامه رقابت‌های پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان، با عملکردی درخشان موفق شد عنوان قهرمانی و مدال طلای بخش جوانان را از آن خود کند.

این ملی‌پوش توانمند با ثبت رکوردی قابل توجه، دومین مدال طلای کاروان ایران در بخش جوانان این مسابقات را به دست آورد و نام خود را در جمع برترین‌های رقابت‌ها قرار داد.

مسابقات پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان با حضور برترین ورزشکاران این رشته از کشورهای مختلف در حال برگزاری است و نمایندگان ایران تاکنون عملکرد درخشانی داشته‌اند.

حجم ویدیو: 2.96M | مدت زمان ویدیو: 00:00:49 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ