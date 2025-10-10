خبرگزاری کار ایران
تمرینات استقلال از فردا آغاز می‌شود

تمرینات استقلال از فردا آغاز می‌شود
کد خبر : 1698112
تیم فوتبال استقلال پس از تعطیلات فیفادی، از فردا تمرینات خود را برای دیدار هفته هفتم لیگ برتر مقابل مس رفسنجان آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا، پس از دیدار هفته ششم لیگ برتر مقابل چادرملو که با نتیجه مساوی به پایان رسید، تیم فوتبال استقلال وارد تعطیلات فیفادی شد و بازیکنان فرصت استراحت پیدا کردند. سرمربی تیم، ریکاردو ساپینتو، نیز پس از بازی به پرتغال سفر کرد تا تعطیلات را در کنار خانواده سپری کند.

در روزهای گذشته، بیژن طاهری، سرپرست تیم استقلال، اعلام کرده بود که تمرینات از جمعه ۱۸ مهر آغاز خواهد شد، اما این اتفاق رخ نداد و ساپینتو امروز نیز به بازیکنان استراحت داد. بر این اساس، تمرینات رسمی استقلال از فردا آغاز خواهد شد.

شاگردان ساپینتو باید خود را برای دیدار هفته هفتم لیگ برتر که ۲۵ مهر برگزار می‌شود، آماده کنند. حریف آن‌ها، مس رفسنجان، هفته گذشته توانست پیکان را شکست دهد و با روحیه بالا به تهران خواهد آمد.

لازم به ذکر است که مس رفسنجان در طول تعطیلات فیفادی به کیش سفر کرده و تمرینات آماده‌سازی خود را در آنجا انجام داده است تا با آمادگی کامل در دیدار برابر استقلال حاضر شود. این شرایط اهمیت آغاز تمرینات استقلال از فردا را دوچندان می‌کند تا تیم بتواند هماهنگی و آمادگی لازم برای دیدار هفته هفتم را کسب کند.

