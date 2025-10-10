خبرگزاری کار ایران
پیراهن تیم ملی به بازیکن بااخلاق ذوب‌آهن اهدا شد

آرش قادری، مدافع ذوب‌آهن اصفهان، به پاس اقدام خیرخواهانه و اخلاق حرفه‌ای‌اش، در حاشیه دیدار دوستانه تیم ملی امید با ذوب‌آهن، مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش ایلنا و به نقل از‌ سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پس از انتشار خبر اقدام خیرخواهانه آرش قادری، سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد:«آرش قادری، مدافع ذوب‌آهن، با پرداخت ۲۷۸ میلیون تومان، ۷ زندانی غیرعمد را به آغوش خانواده بازگرداند تا نشان دهد روحیه پهلوانی در فوتبالیست‌ها زنده است.»

در پی این اقدام ارزشمند، در حاشیه دیدار دوستانه تیم ملی امید با تیم بزرگسالان ذوب‌آهن، از این بازیکن تجلیل شد و پیراهن تیم ملی فوتبال ایران توسط امید روانخواه، سرمربی تیم ملی زیر ۲۳ سال، به قادری اهدا شد.

این مراسم ضمن قدردانی از اخلاق حرفه‌ای بازیکن، نشان‌دهنده اهمیت ارزش‌های انسانی و اجتماعی در ورزش و فوتبال ایران است.

