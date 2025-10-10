به گزارش ایلنا به نقل از رادیو مونت کارلو، الیویه ژیرو در برنامه «After-Foot» از روزهای دشوار آغاز حضورش در ترکیب خروس‌های آبی سخن گفت؛ روزهایی که با غیبت کریم بنزما به دلیل رسوایی موسوم به «ماجرای نوار غیراخلاقی» همراه بود و بسیاری از منتقدان، جایگزینی او با ستاره رئال مادرید را ناعادلانه می‌دانستند.

ژیرو در بخشی از گفت‌وگو با یادآوری دیدار دوستانه سال ۲۰۱۶ مقابل کامرون در شهر نانت، که بنزما در آن حضور نداشت، گفت:«در آن بازی هواداران من را هو کردند. واقعاً ناراحت شدم، اما چه می‌توانستم بکنم؟ شما نمی‌توانید همه را راضی نگه دارید. رفتارشان منصفانه نبود. سختی کشیدم، اما کسی متوجه نشد. در تیم ملی فرانسه همه این‌ها را در دل نگه داشتم.»

مهاجم فعلی لیل تاکید کرد که انتقادات مستقیماً به خاطر غیبت بنزما متوجه او شده بود:«آن‌ها من را به خاطر نبود بنزما سرزنش کردند. در آن زمان، دیدیه دشان هم زیر فشار بود چون تصمیم گرفته بود بدون صدور حکم قضایی، بنزما را کنار بگذارد.»

ژیرو اما با وجود فشارها، در ادامه مسیر به یکی از ارکان اصلی تیم ملی فرانسه تبدیل شد. او با عملکردی درخشان، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه شد و نقش مهمی در قهرمانی این تیم در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ایفا کرد: «از سوت‌های اعتراضی تا تشویق‌های پرشور؛ مردم فرانسه کم‌کم پذیرفتند که من لایق این پیراهن هستم. آن روزها سخت بود، اما با کار و تعهد توانستم نگاه‌ها را تغییر دهم.»

ژیرو در ادامه به نقش حمایتی دیدیه دشان اشاره کرد و گفت:«او همیشه از من دفاع می‌کرد. می‌گفت درک نمی‌کند چرا این‌قدر بی‌انصافی در حقم می‌شود. چندین بار در رسانه‌ها از من حمایت کرد و هیچ‌گاه تنهایم نگذاشت.»

مهاجم کهنه‌کار فرانسوی که در حال حاضر در باشگاه لیل بازی می‌کند، در پایان این گفت‌وگو اظهار داشت فصل جدید را با انگیزه‌ای تازه آغاز کرده و می‌خواهد آخرین سال‌های دوران حرفه‌ای خود را در لیگ فرانسه با قدرت پشت سر بگذارد.

