English العربیه
مدیران خودرو
تیم ملی واترپلو ایران فینالیست آسیا شد

تیم ملی واترپلو ایران با شکست ژاپن در نیمه‌نهایی یازدهمین دوره قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا، به فینال این رقابت‌ها صعود کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی واترپلو ایران در مرحله نیمه‌نهایی یازدهمین دوره قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا، موفق شد تیم ژاپن را با نتیجه نزدیک ۱۹ بر ۱۸ شکست دهد و راهی فینال این دوره از رقابت‌ها شود.

ایران که با نمایش قدرتمندانه‌ای در این دوره حاضر شده است، پیش از این در مرحله گروهی با پیروزی مقابل چین، تیم‌های هنگ‌کنگ و ازبکستان را نیز از پیش رو برداشته بود و در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز با غلبه بر تایلند، خود را به نیمه‌نهایی رسانده بود.

با این پیروزی، شاگردان تیم ملی ایران شانس خود برای کسب عنوان قهرمانی آسیا افزایش دادند و با روحیه‌ای بالا برای فینال آماده می‌شوند.

