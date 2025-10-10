خبرگزاری کار ایران
طلای دوم جهانی برای بانوان ایران

عطیه‌سادات حسینی در مسابقات پاراوزنه‌برداری جوانان عملکرد درخشانی به جا گذاشت.

به گزارش ایلنا، عطیه‌سادات حسینی، نماینده شایسته تیم ملی پاراوزنه‌برداری بانوان ایران، در دسته ۶۱ کیلوگرم موفق شد با ثبت رکورد ۱۷۵ کیلوگرم در مجموع سه حرکت، مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان را به دست آورد. این مدال دومین طلای روز نخست برای کاروان پاراوزنه‌برداری بانوان کشورمان محسوب می‌شود.

حسینی با عملکردی مقتدرانه و بدون خطا در حرکات خود، توانست بالاتر از حریفان روی سکوی قهرمانی بایستد و پرچم ایران را در این رقابت‌ها به اهتزاز درآورد.

رقابت‌های جهانی جوانان برای نخستین بار در دو روز متوالی (۱۷ و ۱۸ مهرماه) با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک برگزار می‌شود. این افتخارآفرینی، گامی بزرگ برای توسعه و تثبیت جایگاه ایران در پاراوزنه‌برداری بانوان در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

