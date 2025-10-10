فهرست 20 شرکت کننده مسترالمپیا 2025
مستر المپیا ۲۰۲۵ با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف و ملیتهای متنوع، به یکی از رقابتیترین دورههای تاریخ این رقابتها تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، در مستر المپیا ۲۰۲۵ شاهد تنوع ملیتی بیسابقهای هستیم. ورزشکارانی از چین، برزیل، آلمان، هلند، کلمبیا و امارات در این دوره حضور دارند و هر یک با هدف کسب عنوان در بالاترین سطح پرورش اندام جهان روی استیج خواهند رفت.
نکته جالب، حضور ورزشکارانی است که با ملیت اصلی خود در کشور دیگری نمایندگی میکنند. از جمله میتوان به آندره جاکر، نیجریهای که با پرچم امارات شرکت میکند، و سمسون داوودا، قهرمان سال گذشته با اصالت نیجریهای اما نماینده بریتانیا، اشاره کرد. همچنین ویلیام بوناک غنایی با پرچم هلند در دسته اوپن روی استیج حاضر خواهد بود.
حضور هادی چوپان و بهروز تابانی از ایران و همچنین ساسان حیرتی، ایرانیتبار ساکن بریتانیا، سهم ورزشکاران ایرانیتبار را به سه نفر رسانده است. علاوه بر آن، دو نماینده از چین و امارات نیز در جمع مدعیان حضور دارند تا سهم آسیا در این دوره بیشتر از همیشه باشد.
این ترکیب نشان میدهد مستر المپیا ۲۰۲۵ یکی از غیرقابلپیشبینیترین و رقابتیترین دورههای سالهای اخیر خواهد بود؛ جایی که هر بدن و هر ثانیه نمایش میتواند تفاوت بین قهرمانی و رتبههای دیگر را رقم بزند.
فهرست ۲۰ ورزشکار برتر حاضر در مستر المپیا ۲۰۲۵ به شرح زیر است:
۱. هادی چوپان – ایران
۲. بهروز تابانی – ایران
۳. ساسان حیرتی – بریتانیا (ایرانیتبار)
۴. مارتین فیتزواتر – آمریکا
۵. دوریان هیوود – آمریکا
۶. آکیم ویلیامز – آمریکا
۷. نیک واکر – آمریکا
۸. تونیو برتون – آمریکا
۹. براندون کری – آمریکا
۱۰. برت وایلکین – آمریکا
۱۱. جردن هاچینسون – آمریکا
۱۲. دریک لانسفورد – آمریکا
۱۳. سمسون داوودا – بریتانیا
۱۴. اورس کالچینسکی – آلمان
۱۵. ویتالی اوگلنیکوف – برزیل
۱۶. ویلیام بوناک – هلند
۱۷. چنگلانگ شن – چین
۱۸. ریگان گرایمز – کانادا
۱۹. رابیئل موسکوئرا – کلمبیا
۲۰. چینِدو اوبیکئا (آندره جاکر) – امارات