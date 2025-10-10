برگزاری تمرین صبح جمعه سرخ پوشان در آزادی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس صبح امروز (جمعه ۱۸ مهر) تمرین خود را زیر نظر کادر فنی در زمین ورزشگاه آزادی برگزار کرد. این جلسه تمرینی از ساعت ۱۱ صبح آغاز شد و حدود ۷۵ دقیقه به طول انجامید.

در حالی که هشت بازیکن پرسپولیس به دلیل حضور در اردوهای تیم‌های ملی در تمرین غایب بودند (۴ بازیکن در تیم ملی بزرگسالان، ۲ بازیکن در تیم امید و ۲ بازیکن خارجی در تیم‌های ملی کشورشان)، کادر فنی برای تکمیل ترکیب تمرینی از هشت بازیکن آکادمی دعوت کرد تا در کنار بازیکنان اصلی تمرین کنند.

تمرین با گرم کردن و عبور از موانع آغاز شد و در ادامه بخش‌های تاکتیکی شامل ارسال از جناحین، تمرین روی ضربات ایستگاهی، راندو، تمرین شش به دو و فوتبال درون تیمی در یک نیمه زمین با شرایط ویژه انجام گرفت.

رضا شکاری تنها غایب تمرین امروز بود و به دلیل مصدومیت چند روزی از تمرینات گروهی دور خواهد بود. این تمرین در فضایی آرام و منظم برگزار شد و پرسپولیس آماده ادامه روند آماده‌سازی خود برای بازی‌های آینده لیگ برتر شد.

