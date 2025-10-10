چوپان و تابانی؛ آغاز درخشش دوباره ایران در مستر المپیا ۲۰۲۵
هادی چوپان و بهروز تابانی، دو نماینده شاخص ایران، در آستانه مستر المپیا ۲۰۲۵ در لاسوگاس دیدار کردند.
به گزارش ایلنا، در آستانه آغاز مستر المپیا ۲۰۲۵، هادی چوپان و بهروز تابانی، دو ستاره ایرانی، در لاسوگاس دیدار کردند. این ملاقات با وجود فضای رقابتی شدید، صمیمانه و پرانرژی برگزار شد و نشان داد نمایندگان ایران علاوه بر رقابت در بالاترین سطح، روحیه همدلی و رفاقت را نیز حفظ کردهاند.
هادی چوپان، معروف به گرگ ایرانی، قهرمان نخستین مدال مستر المپیا برای ایران در سال ۲۰۲۲، پس از دو مدال نقره و تجربه فراز و نشیبهای اخیر، با هدف بازپسگیری تاج قهرمانی از رقیب اصلیاش، درک لانسفورد، وارد لاسوگاس شده است. او امشب ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران در کنفرانس مطبوعاتی رسمی شرکت خواهد کرد؛ رویدادی که همواره با رجزخوانیها و جملات جنجالی همراه است و نگاهها به واکنش چوپان دوخته شده است.
بهروز تابانی نیز پس از سالها انتظار و مشکلات دریافت ویزا، بالاخره موفق شد در سال ۲۰۲۵ در مستر المپیا حضور یابد. تابانی با آمادگی بدنی چشمگیر و تمرینات فشرده ماههای اخیر، بهعنوان مدعی جدی وارد رقابت میشود و حضورش در کنار چوپان، فرصتی تاریخی برای بدنسازی ایران رقم میزند.
رقابتهای مستر المپیا از ۱۷ تا ۲۰ مهر برگزار میشود. مرحله مقدماتی چوپان ساعت ۴:۳۰ بامداد شنبه ۱۹ مهر و مرحله نهایی او ساعت ۵:۳۰ بامداد یکشنبه ۲۰ مهر خواهد بود. امسال چهرههای شاخصی مانند سامسون داودا، کریس بامستد و درک لانسفورد در این رقابتها حضور دارند و انتظار میرود رقابتی پرهیجان شکل بگیرد.
چوپان با تیم فنی جدید و تمرکز روی اجرای دقیق حرکات و فرم نهایی بدن، امسال هدفش فقط بازپسگیری تاج قهرمانی است و نه صرفاً کسب حضور در میان بهترینها.
حضور همزمان چوپان و تابانی روی استیج مستر المپیا، برای هواداران ایرانی معنا و هیجان ویژهای دارد و نوید دورانی جدید را برای بدنسازی حرفهای ایران میدهد.