ایران مقابل روسیه سفید میپوشد
دیدار دوستانه ایران و روسیه با لباسهای سنتی دو تیم برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، جلسه هماهنگی پیش از دیدار تیمهای ملی ایران و روسیه صبح امروز در ورزشگاه ولگوگراد برگزار شد و بر اساس تصمیم نهایی، شاگردان امیر قلعهنویی با پیراهن سفید و اصلی خود به میدان میروند؛ در مقابل، تیم ملی روسیه با لباس قرمز سنتی خود بازی خواهد کرد.
در این جلسه که با حضور نمایندگان دو تیم برگزار شد، آخرین هماهنگیها درباره موضوعات اجرایی، پزشکی، رسانهای، امنیتی و لجستیکی مسابقه مرور شد.
مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی ایران به همراه مهدی خراطی مدیر اجرایی تیم، پرهان خانلری پزشک تیم ملی، مسعود اردشیر افسر امنیتی و تورج کشاورز مدیر پشتیبانی تیم ملی به نمایندگی از ایران در این نشست شرکت داشتند.
این دیدار دوستانه یکی از مهمترین بازیهای تدارکاتی تیم ملی پیش از آغاز مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب میشود.