چهار نماینده ایران در مسترالمپیای ۲۰۲۵

به گزارش ایلنا، مسترالمپیای ۲۰۲۵ در حالی آغاز می‌شود که حضور پررنگ بدنسازان ایرانی، این دوره را برای علاقه‌مندان ایرانی به رقابت‌های حرفه‌ای پرورش اندام خاص‌تر کرده است.

در دسته اوپن، هادی چوپان برای تکرار قهرمانی سه سال قبل خود به میدان می‌رود و همچنان یکی از اصلی‌ترین مدعیان کسب عنوان قهرمانی محسوب می‌شود. در کنار او، بهروز تابانی نیز نخستین حضور خود در مسترالمپیا را تجربه می‌کند؛ ورزشکاری که پس از سه سال تلاش و چندین بار رد ویزا، سرانجام موفق شد مجوز حضور در آمریکا را دریافت کند و خود را در روزهای پایانی به لاس‌وگاس برساند. کارشناسان از تابانی به‌عنوان یکی از شگفتی‌های احتمالی مسترالمپیای امسال یاد می‌کنند.

علاوه بر این دو نماینده در دسته اوپن، میثم اسکندری در بخش فیزیک کلاسیک و حسین کریمی در دسته فیزیک نیز به‌عنوان دو نماینده دیگر ایران در این رقابت‌ها حضور دارند. به این ترتیب، ایران امسال با چهار ورزشکار در مسترالمپیا نمایشی پرقدرت خواهد داشت.

در نشست خبری پیش از آغاز رقابت‌ها که پنجشنبه‌شب برگزار شد، هادی چوپان و بهروز تابانی پاسخگوی سوالات خبرنگاران بودند.

تابانی در این نشست گفت: «۲۰ سال برای این رؤیا جنگیدم و خوشحالم که حالا اینجا هستم. مطمئن باشید فردا شب نسخه‌ای از من خواهید دید که همه را شوکه خواهد کرد.»

در سوی دیگر، هادی چوپان، قهرمان دو دوره گذشته و نایب‌قهرمان سال قبل، با اعتمادبه‌نفس همیشگی خود خطاب به رقبا گفت: «اینکه همه آمده‌اند تا قهرمان شوند فقط یک خواب است! امسال از هر سال خطرناک‌ترم. مطمئن باشید آخرین نفری که سکو را ترک می‌کند من هستم و بقیه باید برای مدال نقره بجنگند.»

مرحله مقدماتی دسته اوپن بامداد شنبه و فینال این رقابت‌ها که تعیین‌کننده قهرمان نهایی خواهد بود، بامداد یکشنبه برگزار می‌شود.

