هادی چوپان: رقبا برای نقره بجنگند
دو نماینده ایران در مستر المپیا ۲۰۲۵، هادی چوپان و بهروز تابانی، پیش از آغاز رقابتها در نشست خبری حاضر شدند.
به گزارش ایلنا، هادی چوپان و بهروز تابانی، دو بدنساز ایرانی حاضر در رقابتهای مستر المپیا ۲۰۲۵ در دسته اوپن، پیش از شروع مسابقات در نشست خبری پاسخگوی پرسشهای خبرنگاران بودند.
بهروز تابانی در این نشست با ابراز خوشحالی از حضور در رقابتها گفت: برای این روز بیست سال تلاش کردم و حتی برای گرفتن ویزا هم سختی زیادی کشیدم. بسیار خوشحالم که اینجا هستم و میخواهم بهترین خودم را نشان دهم. مطمئن باشید ورژن جدیدی از من خواهید دید که بسیاری را شگفتزده خواهد کرد.
هادی چوپان، قهرمان دو دوره پیشین مستر المپیا و نایبقهرمان سال گذشته نیز با اعتمادبهنفس اظهار کرد: هر ورزشکاری که آمده قهرمان شود باید رؤیای قهرمانی ببیند، اما آخرین نفری که سکو را ترک میکند من هستم؛ رقبا بهتر است برای مدال نقره تلاش کنند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، قهرمان مستر المپیا ۲۰۲۵ بامداد یکشنبه مشخص خواهد شد.