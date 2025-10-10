ترکیب احتمالی تیم ملی ایران مقابل روسیه

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران امشب (جمعه) از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه ولگوگراد آرنا به مصاف تیم ملی روسیه می‌رود. این دیدار نخستین بازی دوستانه شاگردان امیر قلعه‌نویی در فیفادی مهرماه است و سرمربی تیم ملی در مقایسه با تورنمنت کافا، این‌بار ترکیب کامل‌تر و پرستاره‌تری در اختیار دارد.

در حالی‌که ملی‌پوشانی مانند سردار آزمون، روزبه چشمی، مهدی قایدی، علی قلی‌زاده و محمدحسین کنعانی‌زادگان به دلیل مصدومیت یا شرایط جسمانی غایب هستند، قلعه‌نویی توانسته جمعی از مهره‌های اصلی خود را در اردوی جدید داشته باشد و ترکیبی نزدیک به ایده‌آلش را مقابل روسیه به میدان بفرستد.

در درون دروازه، پس از غیبت در تورنمنت کافا، علیرضا بیرانوند دوباره شماره یک تیم ملی خواهد بود. او که آخرین بار در دیدار با قطر در مرحله مقدماتی جام جهانی برای ایران به میدان رفت، حالا آماده بازگشت است تا بار دیگر سنگربان اصلی تیم باشد.

در خط دفاع، بازگشت شجاع خلیل‌زاده پس از چند ماه دوری می‌تواند خبر خوبی برای ساختار دفاعی ایران باشد. کنار او احتمالاً محمدامین حزباوی، مدافع جوان سپاهان، بازی خواهد کرد؛ بازیکنی که در تورنمنت کافا عملکرد درخشانی داشت و اعتماد کادر فنی را جلب کرده است. در دو سمت خط دفاعی، حضور علی نعمتی در چپ و آریا یوسفی در راست محتمل‌ترین گزینه‌هاست. یوسفی که در فینال کافا اخراج شد، حالا فرصت دارد با درخشش برابر روسیه آن اتفاق را جبران کند.

در میانه میدان، ترکیب تیم ملی رنگ و بوی تجربه به خود گرفته است. سعید عزت‌اللهی پس از مصدومیت کوتاه‌مدت، با آمادگی کامل به اردو برگشته و با توجه به سابقه بازی در لیگ روسیه، شناخت خوبی از سبک فوتبال حریف دارد. امید نورافکن که در پنج بازی اخیر ایران به‌صورت متوالی در ترکیب اصلی بوده، همچنان مهره ثابت قلعه‌نویی محسوب می‌شود و در این دیدار هم نقش کلیدی خواهد داشت.

در پست بازی‌سازی، سامان قدوس به‌عنوان یکی از بازیکنان باتجربه و تکنیکی تیم، مأموریت سازمان‌دهی حملات ایران را برعهده دارد. جلوتر از او، دو وینگر آماده یعنی محمد محبی و امیرحسین حسین‌زاده حضور خواهند داشت. محبی که در لیگ روسیه بازی می‌کند، انگیزه ویژه‌ای برای رویارویی با شاگردان والری کارپین، سرمربی سابق خود در روستوف دارد، در حالی که حسین‌زاده با دو گل در تورنمنت کافا یکی از پدیده‌های اخیر تیم ملی بوده است.

در خط حمله، نوبت به مهدی طارمی می‌رسد؛ ستاره آماده المپیاکوس که در هفته‌های اخیر در لیگ و جام حذفی یونان درخشیده و با چهار گل و دو پاس گل، در بهترین فرم خود به اردوی تیم ملی آمده است.

با این ترکیب، امیر قلعه‌نویی امیدوار است تیمش برابر روسیه نمایشی منسجم و تماشایی ارائه کند و از فیفادی مهر با دست پر بازگردد.

ترکیب احتمالی ایران مقابل روسیه:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمدامین حزباوی، آریا یوسفی، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی.

