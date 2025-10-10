چک ۰-۰ کرواسی: نبرد برای صدرنشینی برنده نداشت
جمهوری چک و کرواسی در دیداری نهچندان جذاب در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی به تساوی ۰-۰ دست یافتند.
به گزارش ایلنا، در دیداری از دور ششم مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا، جمهوری چک و کرواسی، تیمهای گروه L این بازیها به مصاف همدیگر رفتند اما هیچکدام از دو تیم نتوانستند عملکرد خوبی از خود ارائه دهند.
اولین موقعیت بازی در دقیقه ۱۰ خلق شد. جایی که شوت نهچندان خوب توماس سوچک از کنار تیرک به بیرون رفت و دروازه میهمان را تهدید نکرد. با توجه به اینکه خط دفاع کرواسی مقاوم و محکم نشان داده بود، تنها راه بازیکنان چک برای گلزنی شوت از راه دور بود اما ضربات آنها قدرت چندانی نداشت و هیچکدام راهی به دروازه نداشتند. از معدود شوتهای در چارچوب، ضربه لوکاس پروود بود که دروازهبان کرواسی به راحتی توپ را در اختیار گرفت.
کرواسی هم بیکار ننشست و ایوان پریشیچ در دقیقه ۳۰ سعی در گلزنی داشت اما ضربهاش در مرکز محوطه جریمه با فاصله زیادی از بالای دروازه به بیرون رفت.
در ادامه نیمه اول موقعیت خاص دیگری خلق نشد و دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل به رختکن رفتند.
با وجود حساسیت بازی از لحاظ جدولی اما دو تیم در نیمه دوم هم نتوانستند تغییری در سبک بازی خود اعمال کنند و این بازی حساس به شکل نهچندان جذابی ادامه پیدا کرد. در نیمه دوم هر دو تیم در خلق موقعیت خطرناک روی دروازههای همدیگر ناکام ماندند و بازی با تساوی بدون گل به اتمام رسید. با این نتیجه کرواسی با ۱۳ امتیاز صدر جدول را حفظ کرد و چک هم با امتیاز مشابه اما یک بازی بیشتر در رده دوم ماند.