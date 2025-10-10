برگزاری دربی کودکان کار با حضور پیشکسوتان نام آشنا
سومین مهرآورد ایران (دربی کودکان کار)، روز پنجشنبه به مناسبت روز کودک با حضور تعدادی از اعضای باشگاه، پیشکسوتان و بازیکنان پرسپولیس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، به مناسبت روز کودک و در حمایت از کودکان کار، از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه (۱۷ مهرماه) سومین مهرآورد کشور با مشارکت تیمهای پرسپولیس و استقلال در کنار کودکان کار در دانشگاه علم و صنعت با حضور معاونان، پیشکسوتان و برخی بازیکنان دو تیم برگزار شد.
محمد انصاری، نیما نکیسا، سعید عزیزیان، قاسم موسوی، مجید مختاری و برخی بازیکنان، در تیم پرسپولیس به میدان رفتند.