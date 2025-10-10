خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری دربی کودکان کار با حضور پیشکسوتان نام آشنا

برگزاری دربی کودکان کار با حضور پیشکسوتان نام آشنا
کد خبر : 1697970
لینک کوتاه کپی شد.

سومین مهرآورد ایران (دربی کودکان کار)، روز پنج‌شنبه به مناسبت روز کودک با حضور تعدادی از اعضای باشگاه، پیشکسوتان و بازیکنان پرسپولیس برگزار شد.

به گزارش ایلنا، به مناسبت روز کودک و در حمایت از کودکان کار، از ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه (۱۷ مهرماه) سومین مهرآورد کشور با مشارکت تیم‌های پرسپولیس و استقلال در کنار کودکان کار در دانشگاه علم و صنعت  با حضور معاونان، پیشکسوتان و برخی بازیکنان دو تیم برگزار شد.

محمد انصاری، نیما نکیسا، سعید عزیزیان، قاسم موسوی، مجید مختاری و برخی بازیکنان، در تیم پرسپولیس به میدان رفتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ