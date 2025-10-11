بمب فصل گذشته پرسپولیس در شرایط پیچیده!
تغییرات تاکتیکی وحید هاشمیان در ترکیب پرسپولیس باعث شده میلاد محمدی فصل متفاوت و سختی را تجربه کند. مدافعی که پس از نیمکتنشینیهای پیاپی، این بار نیز جایی در فهرست تیم ملی پیدا نکرد.
به گزارش ایلنا، فصل جاری برای میلاد محمدی با شرایطی پیچیده آغاز شده است. مدافع ملیپوش سابق پرسپولیس که انتظار میرفت یکی از ارکان اصلی تیم وحید هاشمیان باشد، در ماههای اخیر جایگاه ثابتی در ترکیب پیدا نکرده است. سرمربی سرخپوشان در چند هفته گذشته تصمیم گرفت فرشاد احمدزاده را به عنوان گزینه اصلی در پست دفاع چپ به میدان بفرستد و همین تغییر موجب شد محمدی از ترکیب ثابت فاصله بگیرد.
هاشمیان برای بهرهگیری از سرعت و تجربه این بازیکن، در مقاطع مختلف از او در پستهای دفاع راست و وینگر راست نیز استفاده کرده است؛ اما تغییر پستهای مکرر باعث شده میلاد محمدی نتواند نمایشهای همیشگی خود را تکرار کند و جایگاهش در تیم به حالت متزلزل درآید.
این وضعیت در نهایت موجب شد نام او همانند فیفادی گذشته در فهرست جدید تیم ملی ایران جایی نداشته باشد. با این حال، مدافع چپ سرخپوشان در تمرینات اخیر با انگیزه بالایی حاضر میشود و تلاش میکند با جلب اعتماد هاشمیان و بازگشت به ترکیب اصلی، شرایط خود را در پرسپولیس و تیم ملی تغییر دهد.