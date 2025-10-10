خبرگزاری کار ایران
انتشار پوستر مشترک ایران و روسیه برای بازی دوستانه

انتشار پوستر مشترک ایران و روسیه برای بازی دوستانه
روسیه امشب در ورزشگاه ولگوگراد میزبان تیم ملی اران است.

به گزارش ایلنا، فدراسیون‌های فوتبال دو کشور از پوستر رسمی و مشترک این مسابقه رونمایی کردند. طراحی گرافیکی این پوستر با رنگ‌های تند و فضای کیهانی، حال‌و‌هوایی جالبی به دیدار امشب  بخشیده است.

در این طرح، چهره‌های شاخص دو تیم در مرکز تصویر دیده می‌شوند و در پس‌زمینه، ورزشگاه ولگوگراد آرنا که میزبان بازی خواهد بود، جلوه‌ای نمادین یافته است. حضور بازیکنان کلیدی هر دو تیم در قاب پوستر، از جمله ستارگان ایرانی یعنی علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی و سامان قدوس در کنار چهره‌های مطرح روسیه، نشان می‌دهد این مسابقه برای هر دو کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دیدار دوستانه روسیه و ایران، جمعه ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر)، در ورزشگاه ولگوگراد آرنا برگزار خواهد شد. این مسابقه در حالی برگزار می‌شود که هر دو تیم با ترکیبی باانگیزه برای کسب نتیجه و آزمایش برنامه‌های تاکتیکی جدید به میدان می‌روند.

