هدایای روسی برای ستاره‌های تیم ملی ایران

هدایای روسی برای ستاره‌های تیم ملی ایران
فدراسیون روسیه پیش از آغاز تمرین تیم ملی ایران هدایای جالبی به ستاره‌های ایرانی داد.

به گزارش ایلنا،  در آستانه دیدار دوستانه تیم‌های ملی روسیه و ایران، تمرین امشب ملی‌پوشان ایران در ورزشگاه ولگوگراد آرنا با مراسمی ویژه آغاز شد. نمایندگان فدراسیون روسیه در محل تمرین حاضر شدند و با اهدای تخم‌مرغ‌های تزئینی رنگارنگ روسی و قاشق‌های خاص‌شان با طرح‌های سنتی این کشور از بازیکنان ایران استقبال کردند.

در ویدیویی که پیج فدراسیون روسیه منتشر کرده چهره‌های شاخص تیم ملی مثل علیرضا بیرانوند، علیرضا جهانبخش، رامین رضاییان و امید نورافکن این هدایا را از سوی نمایندگان روسی دریافت کردند. این تخم‌مرغ‌های تزئینی که با نقوش سنتی و رنگ‌آمیزی دست‌ساز تهیه شده‌اند، از صنایع‌دستی معروف روسیه محسوب می‌شوند و در فرهنگ این کشور نماد صلح، دوستی و خوش‌آمدگویی هستند.

ملی‌پوشان ایران نیز با لبخند و رفتار صمیمی از این حرکت فرهنگی استقبال کردند و لحظاتی شاد و دوستانه میان اعضای تیم و برگزارکنندگان این مراسم رقم خورد.

تمرین تیم ملی پس از این مراسم در فضایی مثبت و پرانرژی زیر نظر امیر قلعه‌نویی ادامه یافت. ایران  امشب در ورزشگاه ولگوگراد آرنا از ساعت ۲۰ به وقت محلی (۲۰:۳۰ به وقت تهران) به مصاف تیم ملی روسیه خواهد رفت.

