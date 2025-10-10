خبرگزاری کار ایران
شاگردان زارعی ۳۰ امتیازی شدند

پیروزی پرگل دیگر برای نونهالان پرسپولیس

شاگردان مسعود زارعی در تیم نونهالان پرسپولیس نتایج خوبی گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا، تیم نونهالان پرسپولیس در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر تهران، در ورزشگاه قیانوری به مصاف تیم اهورا پارسه رفت.

این دیدار در نهایت با نتیجه سه بر صفر به سود شاگردان مسعود زارعی تمام شد تا تیم مقتدر نونهالان با ۱۰ پیروزی و یک شکست با ۳۰ امتیاز صدرنشین باشد.

نیما کاظمی دو گل در این بازی زد تا در جدول گلزنان ۱۳ گله شود. دیگر گل را علی اکبر قاسمی از ۲۵ متری با شوتی استثنایی به ثمر رساند.

