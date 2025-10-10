خبرگزاری کار ایران
روسیه یک غایب بزرگ برای بازی ایران دارد
مدافع تیم ملی روسیه به دلیل مصدومیت بازی ایران را از دست داد.

به گزارش ایلنا، ایگور دیویف، مدافع تیم ملی روسیه، در جریان بازی هفته یازدهم لیگ برتر روسیه مقابل اسپارتاک که با پیروزی ۳ بر ۲ زسکا مسکو همراه بود، دچار آسیب‌دیدگی شد.

با وجود این آسیب دیدگی، والری کارپین، سرمربی روس‌ها، او را به اردوی تیم ملی برای فیفادی ماه اکتبر دعوت کرد. با این حال او در روزهای اخیر تمریناتش را به‌صورت انفرادی دنبال کرد و هنوز هم به آمادگی کامل نرسیده است.

والری کارپین، سرمربی تیم ملی روسیه، در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی درباره شرایط مدافع خود گفت: «دیویف برای بازی با بولیوی آماده می‌شود، اما چنین چیزهایی همیشه قابل پیش‌بینی نیستند. حالش بهتر شده، اما باید ببینیم چه می‌شود.»

با توجه به وضعیت فعلی و اظهارات کارپین، به نظر می‌رسد دیویف دیدار روسیه مقابل ایران به را از دست خواهد داد و کارپین باید از گزینه‌های دیگر در خط دفاعی تیمش استفاده کند.

تیم‌های ملی روسیه و ایران ساعت ۲۰:۳۰ روز جمعه برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت. این مسابقه در ورزشگاه ولگوگراد آرنا برگزار خواهد شد و قضاوت آن بر عهده نیکولا دابانوویچ، داور مونته‌نگرویی، خواهد بود.

