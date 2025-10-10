احمدزاده، از امید خط حمله تا دفاع چپ مغلوب

به گزارش ایلنا، فصل قبل که تمام شد اینطور به نظر می‌رسید که فرشاد احمدزاده جایی در فهرست فصل آینده کارتال نخواهد داشت و کنار گذاشته می‌شود اما هم این بازیکن قرارداد داشت هم نامش در فهرست مازاد قرار نگرفت.

احمدزاده ماندنی شد و اینطور تصور می‌شد که با جذب وینگرهای متعدد و رقابت بسیار سختی که برای بازی کردن خواهد داشت شاید خیلی کم شانس بازی پیدا کند.

با این وجود فصل برای او به گونه دیگری شد و از همان هفته اول به ترکیب اصلی رسید اما در پست غیرتخصصی.

با در نظر گرفتن اینکه هاشمیان به میلاد محمدی اعتقادی نداشت، عذر وحید امیری را خواست و به همایی‌فر جوان اعتماد نکرد در تصمیمی عجیب احمدزاده را به پست دفاع چپ برد و در شش بازی برگزار شده از او در ترکیب اصلی استفاده کرد.

این تصمیم از جمله تصمیمات سرمربی پرسپولیس در شش هفته گذشته بوده که بشدت مورد انتقاد هواداران و پیشکسوتان قرار گرفته و تقریباً هیچ موافقی غیر از خود هاشمیان ندارد. با این حال عجیب است که هاشمیان بدون توضیح و شفاف‌سازی اینکه چرا چنین جابه‌جایی عجیبی در تیمش اعمال کرده به کارش ادامه داد و همین حالا نیز اعتراض‌ها به تصمیم او در این پست ادامه دارد.

نکته اما اینجاست که به این موضوع از دو طرف نگاه شده. یکی از این حیث که پرسپولیس با این تغییر پست ضرر می‌کند و دیگری از نگاه میلاد محمدی که با توجه به نیمکت نشینی یا بازی در جناح راست هم افت کرده هم تیم ملی را از دست داده است.

با این وجود هیچ کس تا به حال از دید احمدزاده به این موضوع نگاه نکرده است. موضوع مهم در این رابطه آنجاست که خود احمدزاده هم از این تغییر پست راضی نیست و همین حالا حاضر است نیمکت نشین محض باشد اما دیگر در دفاع چپ به میدان نرود.

تشویق کردن میلاد محمدی در هر بازی و شعار علیه احمدزاده یا هو کردنش بعد از هر اشتباه فشار سنگین و وحشتناکی روی این بازیکن وارد کرده و همین باعث شده او عصبی فوتبال بازی کند و حتی به همبازی و مربی‌اش هم پرخاشگری کند.

واقعیت اینکه احمدزاده هم از این جابه‌جایی در عذاب است و ضرر می‌کند چرا که قرار نیست در دفاع چپ به جای خوبی برسد و شانس رقابت در پست خودش را هم از دست می‌دهد ضمن اینکه همواره مورد انتقاد هوادار و پیشکسوت هم قرار می‌گیرد.

