به گزارش ایلنا، مارکوس وینیسیوس سانتوس میراندا متولد ۶ مارس ۱۹۹۲ که با نام مارکو شناخته می‌شود، دروازه‌بان فوتبال اهل برزیل است.

اینکه بازیکن سی و ساله برای این پست در نظر گرفته می‌شود، سن زیادی نیست چرا که ما همین الان دروازه‌بان 38 ساله در لیگ داریم که اتفاقاً او هم نتوانسته عنوان مرد شماره یک را به خود اختصاص دهد.

به هرحال وقتی شما بازیکن خارجی جذب می‌کنید آن بازیکن باید نسبت به هم‌پستی‌اش کیفیت بهتری داشته باشد.

زمانی که آنتونیو آدان با رزومه‌ای بسیار قوی به استقلال آمد، این ذهنیت میان اکثر هواداران آبی‌های پایتخت شکل گرفت که بعد از جدایی سیدحسین حسینی خیال‌شان از چهارچوب دروازه راحت شده است. اما عملکرد او در بازی‌های اخیر لیگ و لیگ قهرمانان آسیا خیلی زود خیلی‌ها را ناامید کرد. به طوری که ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال هم در چند بازی به حبیب فرعباسی اعتماد کرد. از طرفی برخی پیشکسوتان هم انتقادهایی نسبت به عملکردش داشتند.

به عنوان مثال هادی طباطبایی دروازه سابق استقلال و تیم ملی بعد از بازی این تیم مقابل ذوب‌آهن مدعی شد که: «آدان سنش بالاست و روی گل‌ها هم همین موضوع روشن بود. در کل از هوشش بیشتر از قدرت بدنی‌اش کمک می‌گیرد. این طبیعی است. دروازه‌بان باید یک‌جایی رفلکس و قدرت خودش را نشان بدهد و به نظرم این گل‌ها نشان‌دهنده قدرت بدنی آدان در این سن بالا بود.» پرویز برومند هم در انتقاد نسبت به عملکرد دروازه‌بان استقلال گفته: «استقلال با از دست دادن سیدحسین، سه بازیکن را از دست داد.»

اما میراندا دروازه‌بان گل‌گهر سیرجان هنوز فرصت بازی را به دست نیاورده است. این گلر برزیلی باتجربه در نقل و انتقالات تابستانی و بعد از جدایی محمدرضا اخباری به این تیم اضافه شد. البته شاید عملکرد خوب فرزین گروسیان و حضور دیرهنگام میراندا در تمرینات پیش‌فصل این شانس را در اختیار گروسیان قرار داد تا در ترکیب اصلی قرار بگیرد. البته زمانی که او برای بازی با فولاد هم از ترکیب کنار گذاشته شد، بحث مصدومیتش به میان آمد.

میراندا فوتبال حرفه‌ای خود را از آکادمی فیورنتینا آغاز کرد و تجربه بازی در فیورنتینا و کیه‌وو را دارد.

شاید الان هم نباید از جذب این گلر برزیلی توسط تارتار انتقاد کرد. شاید باید منتظر شروع دوباره لیگ بعد از وقفه دو هفته‌ای بود و دید آیا سرمربی گل‌گهر از این دروازه‌بانش استفاده خواهد کرد یا خیر. البته این احتمال هم وجود را دارد که شرط ایستادن درون دروازه بسته نگه داشتن و عملکرد خوب است. اگر اینطور باشد آن وقت میراندا باید منتظر لغزش گروسیان باشد.

بدون شک تارتار آنقدر تجربه دارد که با جذب بازیکن خارجی خودش را مورد خطاب منتقدان قرار ندهد.

