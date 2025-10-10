جراردو مارتینو به لسآنجلس افسی بازمیگردد
پس از یک سال دوری، مربی آرژانتینی جراردو مارتینو قرار است فصل آینده جانشین استیو چروندولو در نیمکت لسآنجلس افسی شود و تجربه خود را به این تیم پرستاره MLS بیاورد.
به گزارش ایلنا، جراردو تاتا مارتینو، مربی آرژانتینی پس از یک سال دوری از مربیگری در آستانه بازگشت به نیمکت در فصل آینده MLS قرار دارد. طبق گزارش جرمن گارسیا گرووا و تأیید چند رسانه دیگر، مارتینو قرار است جانشین استیو چروندولو در لسآنجلس افسی شود که در سال 2026 از سمت خود کنار میرود. این تیم امریکایی بهدنبال مربیای در سطح بالا بود و مارتینو از میان گزینهها انتخاب شد.
لسآنجلس افسی، یکی از جذابترین تیمهای MLS برای مربیگری از نظر فوتبالی از قدرتهای بزرگ این لیگ است و این موضوع مارتینو را برای پذیرش پیشنهاد ترغیب کرده است. این تیم با بازیکنانی مثل هوگو لوریس، هیونگمین سون و سرجی پالنسیا، اخیراً به پلیآف MLS راه یافته و در سال 2022 قهرمان این لیگ شده بود. حضور مارتینو تجربه بیشتری به تیمی پرستاره در MLS اضافه خواهد کرد.
مارتینو که پیشتر در آتلانتایونایتد و اینترمیامی (با همکاری لیونل مسی) در MLS مربیگری کرده با این لیگ آشناست و حالا با لسآنجلس افسی فصل جدیدی به کارنامه پربار خود اضافه خواهد کرد.