قیمت بلیت آخرین بازی لبران جیمز نجومی شد

به گزارش ایلنا، با انتشار خبرهایی درباره خداحافظی لبران جیمز از بسکتبال قیمت بلیت‌های آخرین بازی خانگی لس‌آنجلس لیکرز در فصل عادی از ۸۲ به ۵۸۰ یورو افزایش یافته است. در حالی که هواداران بسکتبال در سرتاسر جهان منتظر شنیدن تصمیم لبران جیمز هستند، قیمت بلیت‌های بازی آخر فصل لیکرز سر به فلک کشیده است!

همه منتظرند تا از زبان «پادشاه» تصمیمش را درباره آینده‌اش در بسکتبال بشنوند. به همین خاطر در شرایطی که گمانه‌زنی‌ها درباره خداحافظی او از بسکتبال افزایش یافته ‌است، قیمت بلیت‌های آخرین بازی خانگی لیکرز در فصل عادی NBA افزایش بی‌سابقه‌ای داشته‌ است.

بازی آخر لیکرز برابر یوتاجاز خواهد بود و در شرایطی که قبل از این قیمت بلیت‌ها از ۸۲ یورو شروع می‌شد، حالا از ۵۸۰ یورو شروع می‌شود! این گمان که بازی لیکرز و یوتاجاز می‌تواند آخرین بازی لبران باشد، باعث افزایش چندبرابری قیمت بلیت‌ها شده است و حالا باید دید که آیا علاوه بر دود، واقعاً آتشی هم وجود دارد یا خیر.

