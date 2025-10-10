خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت بلیت آخرین بازی لبران جیمز نجومی شد

قیمت بلیت آخرین بازی لبران جیمز نجومی شد
کد خبر : 1697944
لینک کوتاه کپی شد.

با شایعات خداحافظی لبران جیمز از بسکتبال، بلیت‌های آخرین بازی خانگی لیکرز در فصل عادی از ۸۲ به ۵۸۰ یورو افزایش یافت و هواداران در انتظار تصمیم پادشاه هستند.

به گزارش ایلنا، با انتشار خبرهایی درباره خداحافظی لبران جیمز از بسکتبال قیمت بلیت‌های آخرین بازی خانگی لس‌آنجلس لیکرز در فصل عادی از ۸۲ به ۵۸۰ یورو افزایش یافته است. در حالی که هواداران بسکتبال در سرتاسر جهان منتظر شنیدن تصمیم لبران جیمز هستند، قیمت بلیت‌های بازی آخر فصل لیکرز سر به فلک کشیده است!

همه منتظرند تا از زبان «پادشاه» تصمیمش را درباره آینده‌اش در بسکتبال بشنوند. به همین خاطر در شرایطی که گمانه‌زنی‌ها درباره خداحافظی او از بسکتبال افزایش یافته ‌است، قیمت بلیت‌های آخرین بازی خانگی لیکرز در فصل عادی NBA افزایش بی‌سابقه‌ای داشته‌ است.

بازی آخر لیکرز برابر یوتاجاز خواهد بود و در شرایطی که قبل از این قیمت بلیت‌ها از ۸۲ یورو شروع می‌شد، حالا از ۵۸۰ یورو شروع می‌شود! این گمان که بازی لیکرز و یوتاجاز می‌تواند آخرین بازی لبران باشد، باعث افزایش چندبرابری قیمت بلیت‌ها شده است و حالا باید دید که آیا علاوه بر دود، واقعاً آتشی هم وجود دارد یا خیر.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ