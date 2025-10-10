آرسنال در صدد بازسازی ورزشگاه امارات برای افزایش ظرفیت و درآمد
باشگاه آرسنال قصد دارد با بازطراحی داخلی ورزشگاه امارات، ظرفیت تماشاگران را افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، باشگاه آرسنال درحال حاضر میتواند ۶۰۷۰۰ تماشاگر را در ورزشگاه امارات جا دهد اما تقاضا برای حضور در هر دیدار لیگ برتر یا لیگ قهرمانان بسیار بیشتر از این ظرفیت است. با توجه به اهمیت افزایش درآمد در دوران نظارتهای مالی سختگیرانه، این باشگاه در حال بررسی گزینههایش برای انجام طرحهای عمرانی و توسعهای در امارات است.
تلگراف خبر داده که فهرست انتظار دریافت کارت فصلی آرسنال در حال حاضر از صدهزار هوادار نیز فراتر رفته است و این باشگاه گزینههایی برای تغییر شیب سکوها و همچنین بازطراحی چیدمان صندلیها به منظور جا دادن هواداران بیشتر دارد اما نمای بیرونی ورزشگاه امارات تقریباً بدون تغییر باقی میماند چون اکثر طرحهای مورد بررسی در فضای داخلی ورزشگاه انجام میشود.
اگر این طرحهای بزرگ تصویب شود، تیم میکل آرتتا مجبور خواهد شد مدتی از ورزشگاه فعلیاش خارج شود چون عملیات ساخت و ساز تقریباً در تمام بخشهای این ورزشگاه انجام میشود، نهفقط روی یک سکو. برآورد میشود هزینه این پروژه به ۵۰۰ میلیون پوند (حدود ۶۷۰ میلیون دلار) برسد، در حالی که کل هزینه ساخت اولیه ورزشگاه امارات پیش از افتتاح در سال ۲۰۰۶ تنها ۳۹۰ میلیون پوند (۵۲۳ میلیون دلار) بود. توپچیها در زمان ساخت ورزشگاه امارات همچنان در هایبری بازی میکردند اما اگر بازسازی فعلی تصویب شود، احتمالاً نیاز به یک ورزشگاه موقت خواهند داشت که در اینجا نام ومبلی مطرح میشود.